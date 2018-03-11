Uber'in Farklı Bir Rakibi: Elektrikli Scooter Kiralayan Bird

Günümüzde Uber ve benzeri uygulamalar, taksiciler her ne kadar karşı çıksa da, çığ gibi büyüyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ulaşım araçlarının da uğradığı değişim hayret verici.

Kaliforniya merkezli 'start-up' Bird, yenilikçi sistemiyle kullanıma sunulduğu yerlerde bir fenomen haline gelmiş durumda. Elektrikli bir scooter kiralayarak kullandığınız kadar ödediğiniz sistem, yoğun trafikli yerlerde ulaşım araçlarına alternatif olarak öne çıkıyor. Tüm kontrolü mobil uygulamadan sağlayabildiğiniz sistemde, ücretler 1 dolardan başlıyor.

Uber ve Lyft'in eski yöneticilerinden olan Travis VanderZarden tarafından kurulan Bird, değerini 100 milyon dolar arttırarak toplamda 300 milyon dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Yasalara uygunluğuyla ilgili tartışmalara sebep olan uygulama için yakın zamanda birtakım düzenlemeler yapılması bekleniyor. Kaliforniya yasalarına göre scooter sürücülerinin en az 16 yaşında olması ve kask takması zorunlu, ancak Bird bu konuda sadece uyarı yapmakla yetinebiliyor.

Bird, akşam saat 8'den sonra scooter'ları anlaşmalı mağazalarda barındırıyor. Yani gece saatlerinde kullanılma imkanı olmayan uygulama, kendini bu şekilde korumaya alıyor. Herhangi bir sakatlanma durumunda ise, sıkıntı scooter'dan kaynaklı olduğunda gerekli tazminatı ödeyen şirket; kullanıcının aşırı hızlı kullanması gibi kendi hatası sonucu oluşan sakatlanmalarda herhangi bir ödeme yapmıyor. Doğru olan da bu, tabii bu durumun nasıl kontrol edildiğini bilemiyoruz.

Kilometre bazlı ücretlendirme yerine, dakika bazlı ücretlendirme yapmayı tercih eden Bird; açılışta alınan 1 dolara ek, her dakika için 15 cent ücret alıyor. Uygun fiyatıyla özellikle öğrencilerin gözbebeği haline gelen uygulama, diğer tüm benzerleri gibi insanları araç sahibi olmaktan kurtarmayı hedefliyor. Egzoz gazı gibi çevreye zararlı gazların etkisini minimuma indirmek için elektrikli ulaşım araçlarının yaygınlaşması şart. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tip girişimler, araç sahibi olma kavramını ortadan kaldırabilir mi?