Ubisoft CEO'su, uzun süredir merak edilen konulardan birine açıklık getirdi. Şirketin en sevilen oyunlarından Splinter Cell, yeni oyunu ile gelmeye hazırlanıyor.

Far Cry 5, Assassin's Creed Origins, Beyond Good and Evil 2 falan derken, bu yılın en büyük oyun etkinliği E3 2017, Ubisoft açısından epey bir yoğun geçti diyebiliriz. Fakat, Ubisoft imzalı olan ve dünya çapında iyi bir hayran kitlesine sahip Splinter Cell, bir türlü kendini göstermedi. Üstelik E3 2017 arifesinde, serinin hayranları Ubisoft tarafından yeni bir oyun duyurulacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyorlardı. Ubisoft ise oyun ile alakalı olarak E3 2017'de sessizliğini korumuştu.

Ancak bu sessizlik uzun sürmedi. Hatırlayacak olursanız E3 2017 öncesinde size yeni bir Splinter Cell oyununun gelebileceğinden bahsetmiştik. Bu varsayımda bulunmamızı sağlayan şey ise Ubisoft'un Splinter Cell ile alakı olan yeni bir patent almış oluşuydu. Fakat E3 2017'de oyuna dair herhangi bir şey paylaşılmamıştı.

Şimdi ise şirket CEO'su Yves Guillemot, sonunda oyun ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıracak müjdeyi verdi; yeni Splinter Cell geliyor. Tabi bu haber, birkaç ay içinde yeni bir oyun göreceğimiz anlamı taşımıyor. Guillemot'un dediğine göre yeni oyun için konsept çizimleri başta olmak üzere bazı şeyler yavaş yavaş şekillenmeye başlamış durumda. Yani Ubisoft, yeni bir Splinter Cell oyunu üzerinde çalışmalarına başladı.

Ancak söz konusu oyun için henüz resmi ya da tahmini bir çıkış tarihi mevcut değil. Ayrıca Ubisoft, hali hazırda var olan seriyi yeni oyun ile devam mı ettirir, yoksa Splinter Cell adı ile yeni bir serinin başlangıcını mı yapar, o da ayrı bir merak konusu.