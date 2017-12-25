Ubuntu Touch'a Android Uygulama Desteği Geliyor!

UBports topluluğu, Ubuntu Touch üzerinde Android uygulamaları çalıştıracak Project Anbox özelliğini duyurdu.

Canonical, Ubuntu Touch mobil işletim sistemini geliştirmekten vazgeçtiğinden bu yana projeyi UBports topluluğu üstlenmişti. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında Ubuntu Touch’ı geliştirmeye çalışan UBports, mobil işletim sistemi için çok önemli bir gelişmeyi kullanıcılarına duyurdu.

Project Anbox adı verilen özellik sayesinde kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre Android uygulamalarını Ubuntu Touch üzerinde çalıştırabilecekler. Topluluk bu geliştirme ile birlikte hem daha fazla kullanıcıyı Ubuntu Touch’a çekmeyi, hem de mobil işletim sisteminin deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Pek çok uygulamanın Ubuntu Touch işletim sisteminde bulunmadığını düşünürsek Project Anbox’ın oldukça gerekli bir özellik olduğunu düşünebiliriz. Zira uygulama geliştiricilerin tek tek Ubuntu Touch için uygulamalarını yeniden elden geçirmesindense işletim sistemine Android uygulama desteği gelmesi, işletim sisteminin gelişim sürecini hızlandıracaktır.

UBports, önümüzdeki birkaç hafta boyunca Project Anbox’ın ön alfa sürümünde olacağını ve kullanıcılara kurulum talimatları sağlayacağını açıkladı. Dürüst olmak gerekirse Android işletim sistemi, akıllı telefonlar için neredeyse tekel haline gelmiş durumda. Alternatif işletim sistemlerinin gelişmesi, Android’in kendini geliştirmesi için bir destekleyici olabilir.