Uçakta Yellenen Yolcu, Uçağın Acil İniş Yapmasına Neden Oldu!

Dubai’den Amsterdam’a yapılan bir uçuş son yılların en ilginç havacılık olaylarından birisine sahne oldu. Uçak, içindeki yolculardan birinin osurmayı kesmemesi yüzünden Viyana’ya acil iniş yapıldı.

Fox News tarafından yapılan bir haber, hava yolunda başınıza gelebilecek belki de en komik olaylardan birisini konu alıyor. Adı açıklanmayan bir adam, Transavia Havayolları’nın HV 6902 sefer sayılı uçağına bir bilet aldı. Ancak uçak seyir halindeyken osurmayı kesmediği için Amsterdam’a inmesi gereken uçak, Viyana’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçak içindeki diğer yolcular adamın bu vurdum duymaz, fazlasıyla gevşek ve edepsiz tavrından dolayı rahatsız olup durumu kabin görevlilerine bildirdiler. Uçak içinde gerginlik, görevliler bir önlem almadıkları için tırmanmaya başladı. Her şeye rağmen adam aynı rahatlıkta rahatsız edici eylemine devam ediyordu.

Artan gerilimin ardından uçakta ciddi bir tartışma ve kavga yaşanmaya başladı. İş artık kontrolden çıkmış ve kabin memurları da ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Üstelik kavganın bir tarafında tüm bunlara sebep olan rahat adamı savunanlar da vardı. Tüm ihtarlara rağmen sakinleşmeyen yolculara kızan pilot, uçağı Viyana’ya acil olarak indirdi.

İnen uçaktan son derece kızgın ve saldırgan olan iki kadın yolcu ve diğer erkek yolcular uzaklaştırıldı. Tartışmalara neden olan yellenen adam ise yolculuğuna devam etti. Uçaktan indirilen kişilerin 4’ü Hollandalı ve Faslıydı. Kadınlar ise gazetecilere, diğer erkeklerle aynı sırada oturduklarından ve durumdan çok rahatsız olduklarından bahsettiler.

İddialara göre uçaktan indirilen kadınlar, havayolunu dava etmeye hazırlanıyorlar:

Uçaktan indirilen yolcuların Transavia Havayolları’ndan bilet almaları yasaklandı. Şirket, olay hakkında De Telgraf gazetesine şu açıklamayı gönderdi:

“Kabin ekibimiz, güvenli bir uçuş sağlamakla sorumludur. Yolcular bir tehlike oluşturursa derhal müdahale ederler. Çalışanlarımız bunun için eğitildiler ve sınırların neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Transavia bu nedenle kabin ekibinin ve pilotların arkasında duruyor.”

Baştan sona fıkra gibi olan olay yaşanırken pek komik görünmese de sonradan ince bir gülme gelmiyor değil.