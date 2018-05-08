Üçüncü Sherlock Holmes Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Sinema, televizyon ve edebiyat dünyasının en sevilen karakterlerinden birisi olan Sherlock Holmes, sonunda iki filmlik serisine kaldığı yerden devam ediyor. Uzun süredir hayranları tarafından heyecanla beklenen duyuru tarihi sonunda kesinleşti.

Robert Downey Jr. ve Jude Law gibi iki efsane karakteri bir araya getiren Sherlock Holmes serisi, karakterin kitaplarındaki ana hikayelerini başarılı bir şekilde beyaz perdeye yansıtmıştı. İlk filmi 2009, ikinci filmi 2011’de izleyiciyle buluşan serinin üçüncü filmi, uzun bir süredir bekleniyordu.

Efsanevi yönetmen Guy Ritchie'nin Sir Arthur Conan Doyle’un kaleme aldığı romanları başarılı bir sinema projesine dönüştürmesi, dünya çapında büyük bir beklentiye neden oldu. Robert Downey Jr. gibi Charlie Chaplin’i oynayarak Oscar adaylığı kazanmış, ancak Iran Man rolü üzerine yapışmış bir isim için Sherlock Holmes kurtarıcı olmuştu. Downey, bu serinin ilk filmiyle ikinci adaylığını elde etmişti.

2011 yılında vizyona giren ikinci film Gölge Oyunları, aynı dönem televizyonda fırtınalar estiren Sherlock dizisiyle çakışında sinema filmlerinin gecikmesine neden oldu. Çünkü televizyon dizisi de en az filmler kadar kaliteliydi ve hikaye bu kez modern dünyada geçiyordu. Aynı zamanda ikinci film ile dizinin ana düşmanı olan Moriaty, aynı karakterden esinlenilen yapıya sahiplerdi.

Hollywood Reporter'a göre filmin yapım haklarını ellerinde bulunduran stüdyolar Warner Bros ve Village Roadshow Pictures, Sherlock Holmes 3'ün 25 Aralık 2020’de vizyona gireceğini açıkladı:

Verilen tarih çok uzak gibi görünse de yönetmen gibi önemli bir etmen henüz netleşmedi. Guy Ritchie'nin proje hakkında ne düşündüğü henüz bilinmiyor, dolayısıyla çekimler başlamış değil. Filmin senaryosunu ise daha önceki filmlerde olduğu gibi Rober Downey Jr.’ın eşi Susan Downey, Joel Silver ve Lionel Wigram kaleme alacak.

Filmin o dönem gişedeki en büyük rakibi ise Avatar’ın ikinci filmi olacak ve o da 18 Aralık 2020’de vizyona girecek.

25 Aralık 2020’de görüşmek üzere Sherlock!