Yapay zekalar artık her yerdeler, her sektörde söz sahibi olmaya başladılar. Peki bu yazılım gücünün mutfağındaki kişilerden birisi olmak istemez miydiniz? Online eğitim platformu Udemy’nin Python ile Makine Öğrenimi Kursu’nda Webtekno takipçilerine özel bir indirim var.

Makine öğrenimi, yapay zeka yazılımları olarak bildiğimiz dijital sinir ağlarının tabiri caizse tecrübe kazanmasını sağlayan bir kavramdır. Anlaşılacağı üzere bu sistemler, öğrenebilen yapay zeka yazılımlarının temellerini oluştururlar. Öğrenebilen yazılımlar ise hayatımızın farklı köşelerinde kendilerine yer ederler. Örneğin, iOS’da yer alan sesli asistan Siri, telefonunuz kullanmaya başladıktan sonra birkaç gün içerisinde evinizin ve iş yerinizin nerede olduğunu öğrenir, siz eve dönerken trakten kurtulmanız için alternatif yollar önerir.

Makine öğrenimi yazılımlarının yeri sadece kişisel hayatlarımız, tüketici elektroniği değildir. Bilimsel çalışmalar için çoğu insandan daha kısa sürede daha kesin hesaplamalar yapan bu yazılımlar, son derece önemliler. Endüstriyel açıdan bakıldığında bir yapay zeka yazılımı, fabrikadaki makinelerin ne zaman bozulacağını önceden tahmin edebilir. Bu yeteneğini, makineyi daha önceden öğrenmiş olmasına borçludur.

Tüm dünyaya hizmet veren online eğitim merkezi Udemy’de Doç. Dr. Şadi Evren Şeker tarafından hazırlanan tamamen Türkçe dilinde bir makine öğrenimi kursu bulunuyor. Bu kursun fiyatı Udemy’de normalde 409,99 TL iken, olarak kısa süre için 24,99 TL oldu.

Webtekno takipçilerine özel indirimle alacağınız "Python ile Makine Öğrenmesi" kursunda sizi neler bekliyor?

Python kullanarak makine öğrenmesi algoritmaları geliştireceksiniz.

Makine öğrenmesi algoritmalarını gerçek hayat problemlerine uygulayacaksınız.

Veri ön-işleme aşamalarını kavrayacaksınız.

Tahmin, regresyon, sınıflandırma ve kümeleme algoritmalarıyla çalışacaksınız.

Derin öğrenme ve doğal dil işleme projeleri geliştireceksiniz.

Model seçimi ve kollektif öğrenme konularına hakim olacaksınız.

Birliktelik kural çıkarımı ve arttırımlı öğrenme üzerine tecrübe kazanacaksınız.

Toplamda 135 farklı ders bulunan kursun süresi toplamda 22 saat 37 dakika. Yani indirimle birlikte dersin her saati için 1 TL’den biraz daha fazla ücret ödeyeceksiniz. Bu kursun içeriğine herhangi bir yerden ulaşmaya çalışsanız, fiyatların daha yüksek olacağının garantisini verebiliriz.

Üstelik eğitim içeriğindeki videoları, diğer Udemy içerikleri gibi ömür boyu istediğiniz an izleyebilirsiniz. Eğitimi tamamladığınızda ise gerekli testleri geçerseniz sertifika ile ödüllendiriliyorsunuz.

Udemy’nin 1 Ağustos itibariyle 4 gün daha devam edecek avantajlı kampanyasına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.