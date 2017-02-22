UFO, Yıldırım Fırtınasında Kendini Gösterdi!

Son zamanlarda kendilerini sıkça gösteren UFO'lardan biri, kendini bir fırtınada gösterdi. UFO olduğu iddia edilen aracın hareketleri ise merak konusu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan elektrik fırtınasında bir UFO kendini gösterdi.

Söz konusu UFO'nun yıldırım çarpması sonucu darbe alıp almadığı ya da bizzat yıldırımın enerji yapısından faydalanıp faydalanmadığı ise belirsizliği koruyor.

UFO, söz konusu yıldırımdan sonra yaklaşık 30 saniye boyunca belirgin bir şekilde görünür hale geliyor. Bu noktada bir yıldırım çarpması daha duyuluyor ve UFO ortadan kayboluyor. UFO'nun kaybolduğu bölgede belirgin bir solukluk dikkat çekiyor.

Akıllarda birkaç soru var: UFO, başka bir boyuta gitmek için bir geçit mi açtı? Haberimizde izleyebileceğiniz video hakkında olumlu ve olumsuz pek çok yorum var. UFO'nun akıbeti hakkındaki son karar ise videoyu izledikten sonra size ait.