Ulefone F2 piyasaları sallamaya geliyor. Telefonda 8GB RAM, sonsuz ekran gibi amiral gemilerinin birçoğunda olmayan özellikler bulunuyor.

Ulefone F2’den yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. “Infinity Display” ve 8GB RAM ile birlikte geleceği söylenen telefonun tasarım açısından Galaxy S8’i andırdığını söyleyebiliriz. 5.7 inç boyutunda ekranla gelmesi beklenen Ulefone F2'nin 18:9’luk en/boy oranı sunacağı konuşuluyor. Çıktığında amiral gemilerine karşı güçlü bir alternatif sunması beklenen telefonun tüm özelliklerini net bir şekilde bilmiyoruz, ancak Ulefone'un eski telefonlarıyla benzerlikler göstereceğini düşünüyoruz.

Ulefone F2’nin sağlam bir batarya boyutu ile gelmesi bekleniyor. Ulefone Power 2’de 6050 mAh batarya vardı ve bu bataryasıyla yalnızca 166 dolara satın alınabiliyordu. Ulefone Gemini Pro’da ise çift arka kamera vardı ve 250 dolardan satın alınabiliyordu. Ulefone F2’nin bu telefonların birleşimini temsil edeceğini düşünüyoruz. Zaten tasarımda da çift arka kamera yer alıyor.

Genel hatları ile önden Galaxy S8’e arkadan iPhone 7 Plus’a benzeyen bu telefon hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizce güzel donanımlarla çıkarsa piyasada sağlam bir yer edinebilir mi?