İnternetin hangi ülkede ne hızla ve ne kadar ücretle kullanıldığını gösteren oldukça açıklayıcı şemada ülkemizi çok da iç açıcı olmayan, fakat yine de İran gibi ülkeleri görünce 'buna da şükür' dedirten bir aralıkta görüyoruz.

Ülkelere göre internet kullanımı ve ücretleriyle ilgili bilgilendirmenin yer aldığı şemanın gösterimi, reddit’te ‘Agent_of_Helium’ kullanıcısı tarafından paylaşılmış. Şemaya göre internet kullanımı Türkiye’de aylık ortalama 8 mbps’nin altında ve ücret ise 15-20 dolar arasında yer alıyor. Yani 50-70 lira arasında. Teknolojinin tavan yaptığını düşündüğümüz ülkelerden Amerika’da ise bu oran ortalama 18-20 mbps arasında yer almakla birlikte, ücret de teknoloji gibi tavan yaparak 50 doların üzerine çıkıyor.

En berbat kullanım hızıyla birlikte, en yüksek ücret talep eden ülkelerin başını ortalama 4 mbps hız ve 65 dolarlık kullanım ücretiyle İran, ve ortalama 6 mbps hız, 60 dolarlık kullanım ücreti ile Güney Afrika gibi ülkeler çekiyor.

En makul fiyat, Venezuela’da. Aylık ortalama 1.5 dolara doyasıya internet kullanabileceğiniz Venezuela’da bağlantı yanında sahip olmanız gereken tek şey, sabır. Çünkü tabloya göre bağlantı hızı ortalaması 1.5 mbps değerlerinde sürünüyor.

Tabii tablonun en müreffeh bölümünde yer alan yegane ülke ise Güney Kore. 30 Mbps'e yaklaşan bir hızı, ortalama 20 dolar gibi oldukça makul bir fiyatla sunan Güney Kore, diğer ülke vatandaşlarını imrendirici bir dilimde yer alıyor.