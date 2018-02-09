Continental, yayınladığı bir reklam videosunda kabul edilemez bir şey yaptı. Türkiye’yi haritadan silip tüm bölgeyi deniz olarak gösteren firmaya tepkiler büyüyor.

Dünyaca ünlü Alman lastik firması Continental, son yayınladığı reklam filminde ülkemiz adına büyük bir saygısızlık yaptı. Reklam sırasında karşımıza çıkan Avrupa ve Asya kıtalarının gösterildiği haritada, ülkemizin özenli bir şekilde kaldırıldığını görüyoruz. Türkiye’nin sınırlarının büyük bir bölümünü kaldırıp, tüm bölgeyi deniz olarak gösteren Continental'ın hangi sebeple böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Powertraing isimli teknolojinin tanıtım videosunda karşımıza çıkan bu harita, diğer tüm ülkelerin bulunduğu yerde ülkemizi haritadan silinmiş ve yerine bir deniz gelmiş görünümünde.

Harita üzerinde Powertrain’in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise skandal harita karşımıza çıkıyor. Continental bunu bilerek mi yaptı, yoksa yanlışlıkla mı oldu biinmiyor, ancak çok da “bilinmeden” yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Continental Türkiye’de de hizmet veren dünyaca ünlü bir firma. Bu denli büyük bir firmanın, koskoca bir ülkeyi kaldırıp yerine deniz yaptığı zaman bazı açıklamalarda bulunması gerekiyor.

İlerleyen saatlerde Continental’dan bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Sizce bu olayın ardından ne çıkabilir? Continental’ın bu reklamından sonra boykot edilmesi gerekiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Söz konusu videoyu buradaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.