ISS'den Çekilen Görüntüler ve Aynı Soru: Yalnız Mıyız?

Yeni çekilen görüntüler, komplo teorisyenlerini bir kez daha söz sahibi yapıyor. Onlara göre bu video, yabancı yaşamların varlığına ispat niteliğinde.

Biz insanlar daha kolay olduğu için kuruntu yapmayı ve efsaneler yaratıp onlara inanmayı seçeriz. İşte bizim bu merakımız UFO efsanelerini daha çok kişinin gündemine sokmayı başarıyor. Anlamını bilmeyeniniz varsa UFO “"Unidentified Flying Object”, yani tanımlanamayan uçan nesne anlamına gelir. Fakat bazen öyle olaylar yaşanıyor ki, inanmayanlarımız bile söz konusu efsanelere kulak asmaya başlıyor.

YouTube’a girip de merakını gidermeye çalışan birçok sahte görüntü ve içerikle karşılaşılıyor. Bunların birçoğu, gerçekçi görünmesine rağmen “trol” olarak etiketlenmiş haberlerden ibaret. Fakat bu sefer durum biraz daha ciddi arkadaşlar. Zira iddialar Uluslararası Uzay İstasyonu çalışanları tarafından ortaya atıldı. Bir NASA videosunda, İtalyan Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti istasyondandan çok sayıda UFO görülebileceğini söylüyor. Arkasından gelen görüntülerde, ISS’den çeşitli tanımlanamayan nesnelerin görülebilir şekilde kaydedildiğini göreceksiniz. Komplo teorisyenleri ise hiç bir kanıt olmamasına rağmen görüntülerin kaynağı sebebiyle görüntülerin yabancı bir yaşamın ispatı olduğu fikrine kapıldılar.

Görüntüleri yükleyen UFO teorisyeni Tyler Glockner'a göre, bu görüntüler bütün dünyanın beklediği bir kanıt:

“Bilinmeyen canlıların bulunduğu nesnelerin uzayda uçtuğunu ispatlayacak bazı görüntüler olduğuna inanıyoruz. Uzay çöpleri ya da NASA'nın kullandığı normal mazeretler hakkında konuşmuyorum. Sementha'nın pencere kapağını açtıktan kısa bir süre sonra hızla görüceğiniz birden fazla UFO, durumu açıkça gözler önüne seriyor. NASA elbette UFO'ların gezegenimize olan ziyaretini reddediyor, çünkü onlar gerçek bilimle ilgileniyorlar ve komplo teorileri onlara saçma geliyor."

Bu görüntüler ve iddialara NASA’nın kulak asacağını veya tatmin edici bir cevap vereceğini söylemek zor. Ancak teknoloji geliştikçe teorileri besleyen binlerce görüntü, kaynak fark etmeksizin aynı soruyu akıllara getiriyor: Yalnız mıyız? Merak edenleriniz için videoyu aşağıya sakince bırakıyoruz: