Analistten iPhone 8'in Ekranıyla İlgili Bomba Saptamalar

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, 4.7 inçlik bir kasaya 5.8 inç ekran adapte edilebileceğini ama bunun kullanım alanını düşüreceğini iddia ediyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın radikal olması beklenen modeli iPhone 8, sektörde büyük bir deprem yaratacak. Kuo'ya iPhone 8'in tasarımı, ekran boyutu, kullanılabilir ekran alanı ve yeni güvenlik teknolojileri inanılmazı vadediyor.

Apple'ın “Home Tuşunu” tamamen ortadan kaldıracağını sizinle paylaşmıştık. Ancak rivayete göre Apple, iPhone 8'de yeni MacBook Pro serisinde de önemli yer üstlenecek Touch Bar'a benzer bir işlevden faydalanacak.

Kuo, iPhone 8'in, 4.7-inç iPhone 7'den daha büyük olmayan bir kasaya sahip olacağını ama 5.8 inçlik ekranı ile kendisine hayran bırakacağını iddia ediyor. Buradaki temel nokta çerçevesiz tasarım. İşlev alanını hariç tutarsak ve gerçek kullanılabilir boyut 5.15 inç olacak.

Kuo, bu önemli tasarımın yan etkisinin Touch ID olduğunu ve mimarinin yolun sonuna geldiğini düşünüyor. Analistler daha önceleri Touch ID'nin ekranın içine yerleştirileceği kanısındaydı, ancak Kuo, bunun yerine yüz tanıma ve / veya iris tanıma gibi biyometrik teknolojilerden yararlanılacağını savunuyor.

Hepsi bu kadar mı?

Buradaki en önemli nokta, Apple'ın bu kadar çok sayıda radikal eyleme imza atıp atmayacağı. Kuo'nun CV'si başarılarla dolu ve sicili harika. Ünlü analist pekala haklı olabilir.

5.8 inçlik OLED ekran, camdan oluşan kasa, kablosuz şarj etme ve hem dokunmatik kimlik hem de ev düğmesinin ortadan kalkması ile garip bir kullanım hissi doğacak. Elbette söz konusu telefon, sadece Apple'ın değil belki de telefon tarihinin açık ara en pahalı modeli olabilir.

Gelişmeler iPhone'un 10. yıl dönümünü kutlamak için elverişli görünüyor.