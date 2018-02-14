Ünlü Dizi ve Film Yapımcısı, Netflix İle Anlaşma İmzaladı!

Netflix, içeriklerini daha da genişletmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sürekli yeni isimlerle anlaşma sağlayan şirket, geleceğin televizyonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

American Crime Story ve Glee gibi sevilen bir çok film ve dizilerin yönetmenliğini, senaristliğini prodüksiyonunu yapan Ryan Murphy, 1 Temmuz 2018'den itibaren Netflix'te yayınlanacak yeni dizi ve filmler için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın uzun yıllar süreceğini dile getiren Murphy, bir sürü yeni projesinin de olduğunu belirtti. Tabii Murphy ile yapılacak projeler ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak.

Glee, American Horror Story, American Crime Story ve The Normal Heart gibi yapımları bulunan Ryan Murphy, yakında çıkacak olan Ratched ve The Politician dizilerinin de Netflix'te yer alacağını belirtti.

Bu anlaşmayı özel kılan şey ise, New York Times'in belirttiği üzere anlaşmanın 300 milyon dolar gibi bir miktarla imzalanmış olması. Bu miktar kanıtlanmamış olsa da, ihtimal verilmesi bile anlaşmanın önemini anlatır nitelikte. Ayrıca şu an devam eden dizilerin yine televizyonda aynı kanallarında devam edeceğini belirten Murphy, ileride ne olacağını bilemeyiz diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

Murphy: "Bu an benim için gerçekten çok duygusal. 1989 yılında Indiana'dan Hollywood'a cebimde 55 dolarla gelen gay bir çocuktum. Şimdi ise milyon dolarlık tekliflerle iş yapmak benim hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Bu hayallerin gerçek olması beni çok gururlandırıyor." diyerek bu anlaşmadan çok memnun kaldığını belirtti. Geçen sene Netflix yine bir başka büyük isim olan, Grey's Anatomy ve Scandal'ın yapımcısı Shonda Rhimes ile özel bir anlaşma imzalamıştı. O anlaşmanın da 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyordu.