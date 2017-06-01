Ünlü E-Ticaret Sitesi Markafoni Kapanıyor!

Daha önce küçülmeye giderek akıllarda soru işareti bırakan e-ticaret sitesi Markafoni, 30 Haziran itibarıyla faaliyetlerine son veriyor.

Markafoni’nin sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre ünlü e-ticaret sitesi, 30 Haziran 2017’den itibaren faaliyetlerine son vererek kapanacağını bildirdi.

Daha önceki söylentiler, firmanın toplu şekilde işten çıkarma işlemlerine yöneldiği üzerineydi. Bunun ilk etapta küçülmeye gitmeleri üzerine yapılmış bir hamle olduğu düşünülüyordu fakat bugün site üzerinden yapılan açıklama, işlerin hiç de yolunda gitmediğini göstermiş oldu.

Sitenin yaptığı resmi açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bu karara neyin sebep olduğuna dair resmi ağızlardan bir açıklama gelmiş değil. Fakat artık tüm markaların araya bir aracı koymadan satışlarını kendi e-ticaret sahasını güçlendirerek gerçekleştirmesi ve Markafoni’nin inovasyondan uzak kalması, bu durumu tetikleyen etmenler olarak söylenebilir.