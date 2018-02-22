  • UPS 50 Kamyonluk Elektrikli Araç Filosu Üzerinde Çalışıyor

UPS, Tam 50 Kamyonluk Bir Elektrikli Araç Filosu Üzerinde Çalışıyor

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Elektrikli araçların hayatımızın her alanında etkisini hissettirdiği günlerde kargo şirketleri de sektöre kayıtsız kalmamakta kararlı.

Geçtiğimiz yıl elektrikli kamyonlarını duyuran ve bulunduğu sektör gereği her gün binlerce farklı ürünün nakliyesini gerçekleştirmesi gereken büyük şirketlerce yakından takip edilen Tesla zaten herkes tarafından biliniyor ve konuşuluyor. Bununla birlikte MNG, elektrikli araçlar konusundaki birlikteliğini Workhorse ile yapmaya karar verdi.
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UPS'in Workhorse ile ilk hedefi 2019 yılına kadar Atlanta, Dallas ve Los Angeles gibi belli başlı bölgelerde test sürüşleri gerçekleştirerek araçlarını geleceğe hazırlamak olacak. Finansal olarak hedefledikleri ise bu elektrikli araçların, standart yakıt kullanan kamyonetleri satın aldıkları fiyatlara mal etmek. Bu sayede uzun vadede şirketin çok yüksek bir maliyet düşüşü sağlaması planlanıyor.
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Workhorse'dan yapılan açıklama, ilk etapta şehir içi taşımacılıkta araçların 160 kilometre çapındaki bir alanda kullanılacağı yönünde. Test sürüşleri başarıyla sonuçlanırsa, UPS'in küresel çapta bir değişimi başlatacağını şimdiden söyleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de önümüzdeki 5 yıl içinde büyük şirketler nakliye işlerini elektrikli araçlara tamamen devredecek mi?

Kaynak : https://techcrunch.com/2018/02/22/ups-is-working-on-a-fleet-of-50-custom-built-electric-delivery-trucks/?ncid=rss
Etiketler: elektrikli araba, ups
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