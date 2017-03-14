Dijital tehditlere karşı güvenlik endişesi duyanların ve güvenliğine önem verenlerin baş ucu cihazı olacak USG ile tanışın.

Son zamanlarda artan güvenlik sıkıntıları ve grip virüsü gibi sürekli çeşitlenen kötü amaçlı yazılımlar, hepimizin canını sıkmaya devam ediyor. Bir arkadaşınızdan aldığınız ya da bir şekilde elinize geçen USB bellekleri bilgisayarınıza taktığınızda, başka cihazlardan bulaşan virüslerden nasibinizi alabiliyorsunuz.

Bu küçük USG adı verilen cihaz ile bilgisayarınızda harici bir güvenlik duvarı oluşturmanız mümkün. İngiltere’de bir donanım uzmanının ürettiği bu cihaz, dijital hayatlarında ekstra güvenlik katmanlarına ihtiyaç duyan gizlilik odaklı kişiler için üretildi.

USG nedir ve harici bir güvenlik duvarı nasıl çalışır?

Bir ucunu PC’nize taktığınız cihazın diğer tarafına güvenliğinden şüphe duyduğunuz cihazı takmanız gerekiyor. Ara bir aparat görevi gören cihaz, BadUSB adı verilen güvenlik saldırılarını, gizli ya da görünür şekilde bulunan kötücül yazılımları otomatik olarak tarıyor.

USG yalnızca sınırlı bir komut dizisinin geçmesine izin veren, hızlı seri bağlantı üzerinden iletişim kuran iki STM32F4 mikroişlemci kullanıyor. Dolayısıyla kötü amaçlı cihazların kendi yazılımını da bozmasına izin vermiyor. USB yığın depolama aygıtları, sürücüleri, klavye ve fareleri destekliyor. Elbette USB bellek modunda bağladığınız akıllı telefonlarınız da geçerli, ancak daha geniş hizmet için cihaz yazılımının güncellenmesi bekleniyor. Dosya aktarım hızı ise saniyede 1 MB civarında.

USG'nin sizi düşük seviyeli USB saldırılarından koruduğunu, ancak dahili harddiskinizdeki dosya sisteminde depolanan virüslerden kurtaramadığını hatırlatalım. Harici olarak endişe duyduğunuz cihaz sayısı fazlaysa ve işiniz gereği sizin için güvenli USB bağlantısı kurmak önemliyse, bu cihaz vazgeçilmeziniz olabilir.

USG cihazını nasıl edinebilirsiniz?

Yukarıda belirttiğimiz gibi cihaz İngiliz bir donanım uzmanı tarafından geliştirildi ve sadece ona ulaşarak edinebiliyorusunuz. Üreticiye globotron@fastmail.com adresinden ulaşarak 60 dolar ve kargo bedeliyle cihazın 1.0 versiyonuna sahip olabilirsiniz.