İnsanoğlu, Son 20 Yılda Dünya'yı Nasıl Mahvetti

Günümüzde insanlar iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın etkilerini, sanki çok uzak bir gelecekte yaşayacakmışız gibi davranıyor. Peki, gerçekten öyle mi?

İklim değişikliğinden günümüzde sanki çok farazi bir zamanda yaşanacak bir olaymış gibi konuşuyoruz. Bu da doğal yaşamı göz ardı etmemize, çevreyi korumak için bir şey yapmamamıza neden oluyor.

Bununla birlikte günümüzde su kaynakları biz fark etmesek bile giderek azalıyor. Ormanlar giderek tahrip ediliyor. Kısacası, sonumuz hiç hayra alamet değil. Eğer bu durumun gerçekten ciddi olduğunun farkında değilseniz, son birkaç yılın uydu görüntülerine bakmanız yeterli.

NASA Earth Observatory (Dünya Gözlemevi), Dünya coğrafyasının son birkaç on yılda ne kadar büyük bir dönüşüm geçirdiğini gösteren bir uydu görüntülerini yayınladı. Daralan buzullardan, giderek kuraklaşan topraklardan, sık sık olan yangınlardan ve şehirleşmenin giderek artmasından durumun vehametini açıkça görebiliyoruz.

Görüntülerin çoğu, geçtiğimiz 10 yıl ile 40 yılı önce çekilen fotoğrafları kıyaslayabilmemizi sağlıyor. Bu durumlardan bazıları iklim sisteminin doğal bir reaksiyonu olarak düşünülebilir. Sonuçta, Dünya milyarlarca yıldır değişiyor ve değişmeye de devam edecek.

Diğer durumlara bakacak olursak eğer, insan bu durumun baş suçlusudur. İnsan odaklı değişimlerin en bariz örneklerinden biri kentleşmedir. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sahil gelişiminin üzerindeki uydu görüntülerine bir göz atın. 2000 yılında, BAE'nin yaklaşan petrol patlaması nedeniyle kıyı şeridine henüz dokunulmamış. 11 yıl sonra, ekonomileri fırlıyor ve aynı alan gökdelenler, alışveriş merkezleri, oteller ve yapay adalar haline geliyor.

Dubai

11 Kasım 2000

25 Nisan 2011

İklim değişikliği, çevreye yapılan antropojenik değişikliklere de bir başka büyük katkıdır. Montana'nın Rocky Dağları'ndaki Glacier Ulusal Parkı'na da bakabilirsiniz. Parkta 1800'lerin sonuna doğru yaklaşık 150 buzul vardı. Geriye kalan yalnızda 26 buzul kaldı, önümüzdeki on yıl içinde hiçbirinin kalması beklenmiyor.

Glacier Ulusal Parkı, Montana

17 Ağustos 1984

23 Ağustos 2015

Batı Virginia Zirveleri

17 Eylül 1984

22 Ağustos 2015

Aral Gölü

25 Ağustos 2000

22 Ağustos 2017

Batı Brezilya, Yağmur Ormanları

30 Temmuz 2000

18 Temmuz 2012

İstanbul

İnsanoğlunun artık işini, kendi arasındaki savaşını ve diğer meşguliyetlerini bir kenara bırakıp küresel ısınma ve çevrenin yok olması için mücade etmesinin vakti geldi hatta geçiyor. Bu gidişle bir zamanlar bana bir hocamın da dediği gibi doğa, gelecek nesillerin bizlere emaneti. Ancak böyle gidersek torunlarımızın bize emanetine hıyanet etmiş olacağız. O halde yazımızı bir Kızılderili atasözüyle kapatabiliriz: "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak."