Uyguladığınızda Hafızanızı Güçlendirecek 5 Yöntem

Güçlü hafıza sahibi olmak, insana hayatta pek çok şey kazandırabiliyor. Aynı şekilde hafızanız zayıfsa, öğrenmede zorlanma başta olmak üzere sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz; peki güçlü bir hafızaya sahip olmanın yolları neler?

Eğer hafızanız zayıfsa, bu hep zayıf kalacağı anlamına gelmiyor. Uzmanlar tarafından etkili olduğu kanıtlanmış pek çok bilimsel metot, hafızanızı güçlendirmenize yardımcı olabilir. İşte onlardan 5 tanesi:

Loci Tekniği

Bilim insanlarına göre en etkili hafıza geliştirme yöntemlerinden biri olan Loci'ye göre, hatırlamanız gereken her türlü bilgiyi zihin sarayınızda depoluyorsunuz. Zihin sarayınızı da eviniz olarak hayal edebilirsiniz. Buna göre evinizdeki her nesneyi bir bilgiye atıyorsunuz ve evin içerisinde yürüyüş yaptığınızı hayal ediyorsunuz, yürüyüş esnasında da karşılaştığınız nesnelerin hangi bilgiye ait olduğunu tekrar ediyorsunuz. Günde iki kere kafanızda bu egzersizi yapmak, hafızanızı sandığınızdan daha fazla geliştirecektir.

Akronim

Özellikle derslerdeki kritik bilgileri ezberlemekte işinize çok yarayacak akronim tekniğinde, önemli maddelerin baş harflerinden veya ilk hecelerinden anlamlı bir kelime, kelime grubu veya cümle oluşturmaya çalışıyorsunuz. Örneğin kimya dersinde kullanılan bir örnekten gitmek gerekirse: "haydarpaşa(h) lisesinin(li) nankör(na) kimyacısı(k) rabia'nın(rb) cesedini(cs) fırlattı(fr)" cümlesindeki kelimelerin ilk heceleri veya ilk iki sessizi, periyodik tabloda 1a grubu elementlerini çağrıştırıyor.

Melodikleştirme

Şarkıların nakaratlarının aklımızda ne kadar kolay kaldığına dikkat etmişinizdir. Bunun nedeni nakaratlardaki kelimelerin birbirleriyle uyumudur. Siz de aynı şekilde bir konuyu öğrenirken, o konuyla alakalı bilgileri melodik bir şekilde bir araya getirmeyi deneyebilirsiniz.

Bağlantı kurma

Bu tekniği de bir kelime veya alışveriş listesini ezberlemekte kullanabilirsiniz. Örneğin burçları sırasıyla ezberlemeye çalışıyorsanız, 12 burcu da alt alta yazıp aralarında çok saçma bile olsa bir hikaye meydana getiren bağlantılar kurmaya çalışabilirsiniz. Hatta hikaye ne kadar absürtse, hatırlamanız o kadar kolay olacaktır; hayal gücünüzü serbest bırakın.

Parçalara ayırma

Bu metodu özellikle sayısal değerleri ezberlemede kullanabilirsiniz; kaldı ki çoğumuz farkında olmadan bile kullanıyoruz. Örneğin TC Kimlik numarasını "XX milyar YYY milyon ZZZ bin TTT" diye ezberleyen birini görmezsiniz, çoğu kişi 2'şerli veya 3'erli şekilde gruplandırarak ezberler. Aynı şekilde pi sayısının ilk 10 basamağını çok hızlı şekilde ezberleyebilirsiniz.