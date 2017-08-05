Curiosity'nin Mars'tan Gönderdiği 7 Tuhaf Fotoğraf

Yaklaşık 5 yıldır Mars yüzeyinde keşif çalışmaları yapmakta olan Curiosity, bugüne değin çok sayıda resim ve video kaydı gönderdi dünyaya. İşte bunlar arasında en tuhaf olduğunu düşündüğümüz 7 tanesi.

NASA’ya ait uzay aracı Curiosity’nin, 248 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars’ın yüzeyine iniş yaptığından bu yana 5 yıl geçti.

Curiosity, Kırmızı Gezegen’in özellikleriyle (ve tabii gezgende yaşayanlarla) ilgili bir çok spekülasyona esin kaynağı olan yüklü miktarda resim ve veri göndermişti.

Bu yazımızda, Dünya’ya en yakın komşu gezegenimizi beş yıldır turlamakta olan Curiosity’nin faaliyetlerine vurgu yapmak üzere aracın bugüne değin Dünya’ya gönderdiği en tuhaf resimlere bir göz atacağız.

1. Toz bulutları

Curiosity, yaz rüzgarları Kırmızı gezegende eserken oluşan, Mars üzerinde hortum biçiminde dönen toz bulutlarını yansıtan görüntüler çekmişti. Güneş ışınlarının araziyi ısıtmasının bir sonucu olarak oluşan toz bulutları, gökyüzüne doğru yükseliyorlar.

2. Kemik biçimli taşlar

2014 yılında Curiosity, uyluk kemiğini andıran bu olağan üstü resimleri göndermişti. NASA bunların bir canlıya ait olabileceği iddialarını reddetmiş, kayaların rüzgar ya da su erozyonu yoluyla oluşmuş olabileceklerini belirtmişti.

3. Yıldız destroyeri

Mars’ın kayalık yüzeyine ait bu resim, UFO meraklılarının Mars’ta bir uzaylı aracının olduğunun kanıtına delalet ettiğini iddia etmelerine neden olmuştu. Film yazarlarının kurguladıkları uzay aracı tipine bu denli benziyor olması tuhaf ve ürkütücü bir rastlantı.

4. Mars’ta canavar mı var?

Kaşif Curiosity’nin görevi, Mars üzerinde inceleme yapmak ve hayat belirtisi olup olmadığını tespit etmek ( ya da daha önce bir yaşam belirtisi olup olmadığını). Bu tozlu, sivri kayalıkları gösteren resim ilk bakışta oldukça zararsız gibi görünüyor. Fakat bazı kartal gözlü gözlemciler bu resmin gölgede gizlenen bir ‘uzay yengeci’ni gösterdiğini iddia ediyorlar. Facebook’taki bir Mars keşif takipçi sayfası bunun uzaylı filmlerindeki ürkütücü yaratıklara çok benzediğini iddia etmişti.

5. Tabut

Uzaylılar ölülerini gömmüyorlar. Görünen o ki, onları Mars’ın üzerinde tabutların içerisinde sonsuzluğa terk ediyorlar. En azından 2014 yılında Curiosity bu dikdörtgen şeklindeki şeyin resmini gönderdiğinde bu yönde atılan bir iddiaya göre.

7. Narsist Curiosity

Curiosity, geçtiğimiz yıl kendine ait bir dizi resimlerle narsistik bir kutlama yapmıştı kendince. Kızıl Gezegen’de çekilen ve bir çeşit tatil resimlerini andıran bu selfie, kayalığın içini oyarken çekilmiş 60 adet resimden oluşuyor.

7. Uzaylı Kadın

Curiosity uzay aracının çektiği bu işlenmemiş resim, yine UFO hayranlarının dikkatini çekmişti. Onlara göre resimdeki bu şey, uzaktan dikkatle seyretmekte olan, uzun saçlı, göğüsleri görünen uzaylı bir kadına ait.