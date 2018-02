Bir Uzay Aracının Dünya'ya En Uzak Mesafeden Çektiği Resim

Güneş Sistemi'nin kıyılarına olan yolculuğu devam eden New Horizons, bir uzay aracı tarafından Dünya'ya en uzak mesafeden çekilen fotoğrafları başarı ile ulaştırdı.

Aşağıdaki fotoğrafa baktığınızda ne görüyorsunuz? Gecenin karanlığında kameraya tutulmuş bir el feneri olduğunu düşünebilirsiniz fakat inanın bundan daha fazlası. Aşağıdaki fotoğraflarda görmüş olduğunuz parlak noktalar, insan oğlunun Dünya dışında çektiği en uzak fotoğraflardır.

NASA’nın 2006 yılında uzaya gönderdiği New Horizons uzay aracı, 2015 yılında cüce gezegen Plüton’a ulaşmış ve kısa bir araştırma gerçekleştirdikten sonra Güneş Sistemi’nin sınırlarına doğru yolculuğuna devam etmişti. Plüton’un dahi ötesinde bulunan Kuiper Kuşağı’na ulaşan New Horizons, kuşakta bulunan iki nesnenin fotoğrafını çekti.

Peki bu fotoğraflar neden önemli? Çünkü New Horizons bu fotoğrafları 6.12 milyar kilometre öteden çekti ve bu da fotoğrafların insan oğlunun Dünya’dan en uzak mesafeden çektiği fotoğraflar olduğu anlamına geliyor. Bundan önceki rekor ise Voyager 1’in 6.06 milyar kilometre uzaklıktan çekmiş olduğu Soluk Mavi Nokta olarak bilinen fotoğraftı.

Kuiper Kuşağı, Plüton’un dahi ötesinde, Güneş Sistemi’nin sınırlarındaki yörüngelerinde dönen gezegenimsi nesnelerin bulunduğu bir kuşaktır. Bu kuşağı gözlerimizle göremeyiz çünkü nesneler arasındaki mesafe oldukça fazladır. Fakat New Horizons, 2012 HZ84 ve 2012 HE85 olarak adlandırılan nesnelerin fotoğrafını çekip bize ulaştırmayı başardı.

New Horizons, 1 Ocak 2019 tarihine kadar Kuiper Kuşağı’nda bulunan 2014 MU69’a doğru ilerleyecek. Bu yolculuğu sırasında New Horizons’un Dünya’ya gönderdiği her fotoğraf yeni bir rekor olacak. New Horizons, bizi Güneş Sistemi’nin kıyıları hakkında bilgilendirmek için her gün 1,1 milyon kilometre mesafe katetmeye devam ediyor.