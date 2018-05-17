Uzay Aracı, Dünya ve Ay'ın Çarpıcı Bir Yakaladı

Bildiğiniz gibi Mars yolculuğu hazırlığı başladı. NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Wall-E ise kazara Dünya'nın ve Ay'ın fotoğrafını çekti ama ne çekiş.

1977 yılında NASA tarafından uzaya gönderilmiş Voyager 1 adlı uzay aracının 1990 yılında çektiği fotoğraf, Dünya'yı soluk mavi bir nokta gibi gösteriyordu. Zamanında oldukça popülerleşmiş bu görüntüye rakip olacak yeni bir fotoğraf, Wall-E adlı bir uzay aracı tarafından yanlışlıkla çekildi.

8 Mayıs tarihinde NASA, InSight adlı uzay görevi için iki uzay aracını 'Kızıl Gezegen' olarak bildiğimiz Mars'a gönderdi. Uzay görevine gönderilen iki aracın adı Eve ve Wall-E idi. NASA, bu vesileyle Pixar filmlerindeki karakterlere de bir saygı duruşunda bulundu.

Wall-E ile çekilen fotoğraf.

Uzaya fırlatıldıktan bir gün sonra Wall-E'nin sistemini kontrol etmek amacıyla balık gözü kamerası kullanıldı. Ancak Wall-E, beklenmedik bir şekilde Ay ve Dünya'nın fotoğrafını çekti.

Fotoğrafın çekildiği mesafe Dünya'dan yaklaşık olarak 1 milyon, Ay'dan ise 380.000 kilometre uzaklıkta. Voyager'ın ünlü fotoğrafı ise Dünya'ya 6 milyar kilometre uzaklıktaydı.

Voyager 1 ile çekilen fotoğraf.

Neredeyse evrak çantası büyüklüğündeki iki küçük uzay aracı, Dünya ve Mars arasında irtibat kurabilmemizi sağlayacak. Eğer proje başarılı olursa gelecekteki Mars uzay yolcuları, Dünya ile çok daha kolay ve ucuz bir şekilde irtibatta kalacak.