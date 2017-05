Uzaylı İstilası Temalı Gelmiş Geçmiş En İyi 8 Film!

Uzaylı istilası, yabancı filmlerde sıkça işlenen bir tema. Onlarca filmin arasından, gelmiş geçmiş en iyi 8 uzaylı istilası filmini sizler için seçtik.

Uzaylıların varlığı hakkındaki spekülasyonlar son dönemlerde daha da şiddetlendi. Bilim insanları kesintisiz araştırmalarını sürdüredursunlar, sinemacılar yıllardır uzaydan gelebilecek tehditler hakkında hayal kurup bunları filme dönüştürüyorlar. İşte uzaylı istilası hakkında çekilmiş, gelmiş geçmiş en iyi 10 film.

1- War of The Worlds

Aslında bir aile hikayesi olan film, efektleri ve aksiyon sahneleriyle sizi bir saniye bile yerinizde zıplamadan oturtmayacak. Filmde dünyanın tamamı uzaylı tripot makineler tarafından işgal edimişken bir ailenin hayatta kalma mücalesine tanık oluyoruz. Steven Spielberg’in yönettiği War of the Worlds 2005 yapımı bir film.

2- Independece Day

Belki de uzaylı istilası senaryolarının en heyecan vericisi diyebileceğimiz Independence Day, 1996 yapımı bir sinema filmi. Uzaylılar Dünya’ya geliyor ve tüm insanlığı yok etmeye çalışıyorlar. Ancak teknolojik olarak uzaylılardan geride olan insanlık, yaşam iradesi ile bu tehdide karşı savaşıyor.

3- Battle Los Angeles

Uzaylılar tarafından gerçekleştirilen küresel işgale karşı ABD’li bahriyelilerin verdiği savunma savaşının anlatıldığı film, 2011’de izleyici ile buluştu. Battle Los Angeles filminde, izleyiciyi bolca aksiyon sahnesi bekliyor.

4- The Day the Earh Stood Still

1951 yapımı aynı isimli klasik bilim kurgu filminin yeniden yapımı olan The Day the Earh Stood Still, 2008 yılında ileyici ile buluştu. Uzaylılar, geliştirdikleri dev robotlarla dünyamıza geliyorlar. Filmin başrolünde Keanu Reeves ve Jennifer Connelly var.

5- Mars Attacks!

Tim Burton’un hastalıklı zekasının bir ürünü olan “Mars Attacks!”, aslında bir fantastik komedi özelliği taşıyor. Popüler kültürde klişeleşmiş “yeşil renk marslı” tiplemesiyle karşılaşacağınız film, Beter Böcek filmi kadar eğlenceli bir yapım olma özelliği taşıyor.

6- Invasion of the Body Snatchers

1978 yapımı “Invasion of Body Snatchers”, uzaylılar tarafından insan ırkının birer birer değiştirilmesini konu ediniyor. Philip Kaufman’ın yönettiği film, soluk soluğa izleyeğiniz bir yapım.

7- District 9

Dünya-dışı varlıkların gezegenimize gelerek bir atık alanında yaşamak zorunda kalması konusunu işleyen film, oldukça radikal bir uzaylı filmi. 2009 yapımı olan film, birçok sinema otoritesinin beğenisini almış durumda.

8- Arrival

Dünya’nın belli bölgelerinde 12 gizemli uzay aracı belirir ve devletler bu araçlardaki varlıklarla iletişim kurmaya çalışırlar. ABD’de ise uzaylılar ile iletişim kurma görevi ana kahramanımız olan dilbilim profesörü Louise Banks’e verilir. 2016 yapımı olan Arrival filminde, uzaydan gelen varlıklar farklı bir bakış açısıyla ele alınıyor.