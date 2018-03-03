V. Eğitim Teknolojileri Zirvesi 3 Mart 2018’de!

2014 yılından bu yana her yıl eğitim dünyasını bir araya getiren Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 3 Mart 2013 tarihinde gerçekleşecek.

Eğitimin bugününü ve geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getirmek, eğitim gündemine evrensel değerleri önceler biçimde yön verebilmek açısından çok önemli. Teknolojinin ve internetin son hızla şekillendirdiği günümüz dünyası için eğitimde teknolojiyi doğru konumlandırmak hem akademik birikim hem de vizyon gerektiriyor.Eğitim paydaşları bugünü, yarına hazırlık olarak görüyor, bu anlamda fikirlerini buluşturuyor, paylaşıyor ve tartışıyor.

İşte Eğitim Teknolojileri Zirvesi de (ETZ) bu fikirden yola çıkarak yapılan alanında öncü bir etkinlik. Bu yıl 5. kez yapılan ETZ, 2014 yılından beri her sene Mart ayında eğitim dünyasını bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan #ETZ17’de “Sihre Yolculuk” temasıyla 1500 kişi teknoloji ve eğitim üzerine paylaşımlarda bulundu.

“America’s Got Talent” yarışmasının finalisti dünyaca ünlü Light Balance grubunu da ağırlayacak olan etkinliğe 3 Mart 2018 tarihinde İstanbul, Şişli’deki Radisson Blu Hotel ev sahipliği yapacak. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi almak için egitimteknolojilerizirvesi.com web sitesini ziyaret edebilir ya da etkinliğin resmi Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.