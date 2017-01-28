V for Vendetta, Indiana Jones, Harry Potter ve Alien gibi filmlerden tanıdığımız John Hurt 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1979 yapımı Alien filmiyle birlikte oyunculuk kariyerinde ciddi bir yükselişe geçen ve Indiana Jones, V for Vendetta, Hellboy ve Harry Potter gibi filmlerde önemli rollerde oynayan, Midnight Express ve The Elephant Man filmleriyle Oscar ödülüne aday olan John Hurt hayatını kaybetti.

İngiliz kökenli oyuncu kariyeri boyunca çılgın ve bir o kadar da oturaklı karakteriyle sadece rolleriyle değil kişiliyle de hayranlarının gönlünde taht kurmuştu. Aynı zamanda günümüzün sevilen dizileri Doctor Who ve Merlin'de de rol alan John Hurt beyaz perdeye 55 yılını adamıştı.

Dünya sinemasına önemli katkılarda bulunan John Hurt bir süredir savaştığı kansere yenik düştü ve 77 yaşındayken hayatını kaybetti. Böylelikle dünya sinemasının yıldızlarından biri daha kaymış oldu.