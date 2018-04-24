V.Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi Aksaray Üniversitesi’nde!

Aksaray Üniversitesi'nin ev sahipliğini üstlendiği V.Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, 28-29 Nisan tarihlerinde kapılarını katılımcılara açacak.

Bu yıl 5.si düzenlenecek olan Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, Aksaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri öncülüğünde 28-29 Nisan tarihlerinde Aksaray Üniversitesi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayacak olan yaklaşık 1000 Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi, akademisyenler ve sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı bu zirvede Shiftdelete.net kurucusu Hakkı Alkan, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında adından sıkça bahsedilen Şadi Evren Şeker, Akın Robotic/Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın ve daha birçok önemli isimlerin bulunduğu teknoloji, girişimcilik ve digital dönüşüm gibi konularda katılımcılarla bir araya gelerek, tecrübelerini aktaracaklar.

V.Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi elde etmek için ybzirvesi.com web sitesini ziyaret edebilir ya da etkinliğin Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.