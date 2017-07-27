Ve Beklenen Haber: GTA 6 İlk Kez Göründü!

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6, sonunda somut bir şekilde göründü. Bir aktör de GTA 6'da oynayacağını duyurdu.

Rockstar Games’in çıkardığı hangi oyunu sevmedik ki? İsminin hakkını en iyi şekilde veren firmalardan birisi olan Rockstar, şu anda Read Dead Redemption 2 ile uğraşıyor olsa da, herkes biliyor ki ufakta olsa bir ekip GTA 6’nın çalışmalarına başladı. Bugüne kadar içsel olarak bildiğimiz bu olayı kanıtlayamıyorduk, ancak sonunda GTA 6’nın adının geçtiği somut bir olay yaşamış durumdayız.

Red Dead Redemption 2 oyununda aktör olarak görev yapan Tim Neff isimli oyuncu, üzerinde çalıştığı işlere GTA 6’yı da ekledi.

Eskiden oyunlarda animasyonlar elle yapılıyordu. Günümüzde ise özellikle belirli karakterler gerçek oyuncular tarafından canlandırılıyor. Bunun için motion capture(hareket yakalama) özelliği kullanılıyor. Tim Neff de GTA 6’da bir karakteri canlandıracak.

Bu haberle birlikte GTA 6’nın yeni bir PlayStation veya Xbox sürümü ile birlikte gelebileceğini düşünüyoruz. Çok yüksek ihtimal PlayStation 5’in çıkış oyunlarından birisi olacak. GTA 6’nın bir şekilde geliştirildiğini zaten biliyorduk, ancak olayı somut bir şekilde görmek herkesi sevindirecektir.