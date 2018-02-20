Venezuela Kripto Para Petro'yu Satışa Sundu!

Venezuela, yoğun ABD ambargosunu kırmak için geliştirdiği petrol destekli kripto parası Petro'nun satışlarına başladı. Venezuela 82 milyon birimden fazla kripto parayı yatırımcılara sundu.

Petrol rezervleri bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olan Venezuela, ideolojik olarak karşısında olan ABD'nin uyguladığı yoğun ambargo sebebiyle büyük sıkıntılar yaşıyor. İşsizliği bitirmek için büyük çabalar harcayan Venezuela, yüksek enflasyon sıkıntısı içerisinde yaşıyor. Ancak ekonomik sistem, yüksek enflasyonun Venezuela'nın ekonomik durumunda kapitalist ülkelerde olduğu gibi bir etki yaratmasına engel oluyor.

Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen ve dünyanın ilk somut karşılığı olan Petro, Venezuela'nın küresel ekonomiye bağlanma anahtarı olarak görülüyor. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya göre, yeni kripto paranın amacı Venezuela ekonomisini güçlendirmek ve ulusal para birimi Bolivar'a bir alternatif olmak olarak belirtildi. Maduro, nihayetinde 100 milyon varil petrol rezervinin desteklediği 100 milyon Petro ihraç etmeyi planlıyor

Hugo Chávez'in ölümü sonrası iktidara gelen Maduro, Petro ile ilgili olarak geçen yıl 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Mali blokajın üstesinden gelmeye yardımcı olacağını" belirterek Venezuela'ya uygulanan ABD yaptırımlarını kastetti. Maduro başka bir açıklamasında Petro'nun altın ve pırlanta rezervleriyle desteklendiğini de belirtti.

Venezuela'nın ABD yanlısı muhalefeti tarafından yönetilen parlamento ise Petro'yu onaylamadığını bildirdi ve Maduro'nun görevinden ayrılmasından sonra para biriminin geçersiz hale getireceklerini söyledi. ABD Hazinesi ise, ABD yaptırımları göz önüne alındığında, yatırımcıların Petro’ya dikkatli yaklaşması konusunda uyardı.