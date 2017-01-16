Venüs'ün Üst Atmosferinde Yay Şeklinde Sıradışı Bir Olay Tespit Edildi

Japon bilim adamları, Venüs’ün üst atmosferinde şiddetli rüzgarlara rağmen hareketsiz bir şekilde duran bir sıradışı bir olay tespit etti.

Japon bilim adamları, Venüs gezegeninin atmosferik dinamiklerini ve bulut fiziğini araştırmak için tasarlanan Akatsuki uzay aracı vasıtasıyla Venüs’ün üst atmosferinde, yaklaşık olarak gezegenin yüzeyinin 65 kilometre yukarısında büyük, yay şeklinde sıradışı bir olay tespit etti. Garip bir şekilde, yaklaşık olarak 10.000 kilometre uzunluğundaki bu anormal yapı, etrafını saran saatte 362 kilometreyi bulan hızlara sahip rüzgarlara rağmen yerinden oynamıyor.



Venüs'te Tespit Edilen Sıradışı Olayın Görüntüleri

2015’in aralık ayında dört gün boyunca gözlemlenen bu olay, Nature dergisinde yayınlanan bir makale sayesinde açığa çıktı. Rikkyo Üniversitesi’nde astronom olan Makoto Taguchi’nin başında bulunduğu ekip, bu sıradışı olayı Akatsuki’nin çektiği Venüs fotoğraflarını analiz ederken keşfetti. Japonya Uzay Keşfi Ajansı’na bağlı Uzay ve Astronot Bilimi Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, bu olayın şimdiye kadar Güneş Sistemi’nde kaydedilmiş en büyük hareketsiz yerçekim dalgası olduğuna inanıyor. Şiddetli rüzgarlara karşı koyması da bu yapının devasa bir yay şeklini almasına neden oluyor.

Aslında Venüs’te böyle sıradışı bir olayın farkedilmesi çok da beklenmedik bir şey değil. Bulut kaplı gezegen, son derece garip atmosferik davranışlarla doludur.