Vestel, Turkcell İşbirliği İle 799TL'lik Venus 5000’i Tanıttı!

Vestel, geçtiğimiz yıl Turkcell’e özel çıkardığı Venus 5020’nin ardından bu sefer de Venus 5000’i tanıttı.

“Yerli Telefon” mottosuyla Venus serisini güncellemeye ve yenilemeye devam eden Vestel, son olarak da Venus ailesine 5000’i ekliyor. Turkcell’e özel olarak ve Turkcell işbirliği ile üretilen Venus 5000, ortalama bir özellikler sergiliyor.

5 inç 1290x720 IPS ekran, 1.3Ghz hızındaki Qualcomm Snapdragon 210 çipseti Adreno 304 grafik işlem birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi detaylar sunan Vestel Venus 5000, 8MP arka ve 5MP ön kameraya sahip olacak.

Ayrıca 2.230mAh batarya kapasitesi sunan cihaz, 4.5G desteğini de Cat 4 bandında sunuyor. 150gr ağırlığı ve 8.5mm inceliği bulunan Venus 5000, Android 6.0 Marshmallow sürümü ile piyasaya çıkacak.

799TL fiyatıyla sadece Turkcell mağazalarında satılacak Venus 5000, alt seviyeye uygun fiyat avantajı sunmak istiyor.