Uzunca süredir futbol dünyasında tartışılıyor olan Video Hakem Uygulaması (VAR) bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupasında kullanılacak.

Video Hakem Uygulaması (VAR), karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem olarak tanımlanabilir.

A seviyedeki milli takımların oynadığı hazırlık maçlarından, alt yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalara kadar birçok farklı düzeyde test edilen uygulama, futbol dünyasında uzun süredir tartışmaya yol açan pozisyonları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Karar, Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu (IFAB) Cumartesi günü Zürih’te gerçekleşen bir toplantıda oybirliği ile onayladı. Fifa'nın sorumlu genel sekreteri Infantino, VAR’ın Dünya Kupasında kesin olarak kullanılacağına ilişkin kararın 16 Mart’ta yapılacak olan toplantıda alınacağını söyledi. Infantino, konuyla ilgili olarak, “Bugün itibariyle Video Hakem Uygulaması futbolun bir parçasıdır. Bu konu ile ilgili olumlu geri dönüşler bekliyoruz ve yeni teknolojiyi destekliyoruz. Çünkü Video Hakem Uygulaması konusunda biz çok olumluyuz.” şeklinde uygulamayı destekleyen yorumlarda bulundu.

Yeni teknoloji ile gelen Video Hakem Uygulamasında izleyenlerin de neler olup bittiğinden emin olması için dev ekranlar aracılığı ile yayıncılara ve yorumculara da bilgi verilmesi planlanıyor. Daha önce birçok kere denenen sistem sayesinde, kararlardaki doğruluk seviyesi %93’ten %99’a yükseldiği görüldü. IFAB, Video Hakem Uygulamasının felsefesinin kısaca “minimum müdahale, maksimum fayda” olduğunu da net olarak dile getirdi.

VAR aşağıdaki olaylar için kullanılabilinecek:

Gol var/Gol yok

Penaltı var/Penaltı Yok

Doğrudan kırmızı kart/İkinci sarı kart gelmedi ama dikkatli ol

Hatalı oyuncu (hakem yanlış oyuncuya karar verirse)

Sizce de bu yeni teknoloji övüldüğü kadar iyi sonuçlar verecek mi? Yoksa futbolun 'hatalar unsuru' olması yönündeki görüşlere sekte mi vuracak?