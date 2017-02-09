Ünlü YouTuber’ların oluşturduğu ‘Kafalar’ grubu üyelerinin ‘100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek’ isimli videolarında yasadışı sanal kumar sisteminin reklamını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarına dair iddialar var.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında “100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek” adında bir video yayınlayan ‘Kafalar’ grubu üyelerinin, videolarında yasadışı sanal kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları iddia edildi.

Duyurusu “Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs’ta güzelce ezelim?” şeklinde yapılan video, yayınlandığı Aralık 2016 tarihinden bu yana yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlendi. Grubun attığı tweet’lerde, video sitesinin ismi de yer alıyor.

Yasadışı kumar sitelerinin reklamını yapıp vatandaşları bu sitelerde iddia oynamaya teşvik edenler, 3 yıla kadar hapis cezası alabiliyorlar. Polis ekipleri, bu düzenlemeden yola çıkarak Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin’i ifade vermeleri için karakola götürdüler.

Ekip içerisinde yer alan Fatih Yasin, kendisiyle yaptığımız görüşmelerde ulusal basında yer alan haberlerdeki gibi gözaltına alınma gibi bir durumun olmadığını, yalnızca ifadelerinin alındığını ve sonra da serbest bırakıldıkları söyledi. Grup, yakın zamanda konuyla ilgili bir de açıklama yapacak.

Gözaltı iddialarına neden olan videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.