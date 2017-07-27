Porsche Emisyon Sorunundan Dolayı Araçlarını Geri Çağırıyor!

Geçtiğimiz dönemlerde Volkswagen'in yaşadığı sıkıntıların bir benzerini de Porsche yaşıyor. Porsche 22.000 Cayenne modelini yanlış emisyon değerlerinden dolayı geri çağırıyor.

Alman Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in açıklamalarına göre Almanya'da 7.500, Avrupa'da ise 22,000 Porsche Cayenne emisyon sorunundan dolayı geri çağırılacak.

Araçların çağırılmalarındaki asıl neden emisyon sorunu olsa da, bu soruna neden olan bir etken daha bulunuyor. Araçlarda bulunan yasadışı emisyon kontrol yazılımı, araçların farklı değerler göstermelerine neden oluyor. Dobrindt, araçların güncellemenleri gerektiğini dile getirdi ve bu yüzden de araçlar tekrar çağırılıyor.

Aslında Porsche, 2015 yılında, emisyon testlerini aldatmak için motor yönetim yazılımında değişiklik yaptığını kabul eden Volkswagen'e ait. Ancak Porsche doğrudan yazılımın üzerinde oynadığını kabul etmedi. Araçların motorlarındaki 'düzensiz' yazılımın, böyle bir soruna neden olduğunu dile getirdi ve araçlarını geri çağırmayı kabul etti.

Yapılan açıklamalarda şirket, kullanıcıların tüm masraflarını karşılayacaklarını söyledi. Ayrıca geri çağırılan araçların yazılımları kanunlara göre uygun olacak ve bu durum sertifikalanacak. Volkswagen'de olduğu gibi bu durumun da duruşmalara gidip gitmeyeceği bilinmiyor ancak Ulaştırma Bakanlığı'na göre duruşmanın gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek.

Volkswagen'in bir diğer markası Audi'ye de gözler dikilmiş durumda. Olası bir emisyon ihlali haberini de yakın zamanda Audi'den alabiliriz.