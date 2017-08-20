Volkswagen'in 2017 konsept otomobilinin versiyonu 2022 yılında karşımıza çıkacak.

Volkswagen'in yeni elektrikli aracı Microbus, görmeye alışkın olduğumuz nostaljik minibüsün reenkarne modeli olarak karşımıza çıkacak. Volkswagen, açık bir şekilde eski aracın elektrikli versiyonunun geleceğini dile getirdi. Ayrıca Microbus'ın 2022 yılında satışa çıkarılması hedefleniyor.

Detroit Auto Show'da bu yılın başların ortaya çıkan aracın, şirketin 1950-1980 yılları arasında Kuzey Amerika'da sattığı ikonik araçlara açık bir saygı gösterdiğini görüyoruz. Elbette konsept tasarımın üretim sürecinde, görmeye alışkın olduğumuz nostaljik tasarımdan briaz sapması bekleniyor ancak genecel çerçevede benzer tasarımlara şahit olacağız.

Yeni minibüsün geniş bir iç alanı sunacağı ve yine motoronu arkada barındıracağı düşünülüyor. Ayrıca gerekli emisyon ölçümleri yapılacak olan aracın kargo kamyonu olarak da kullanılabileceği öne sürülüyor.

2022 yılında göreceğimiz minibüsün, bu etiket altında tanıtılan elektrifikasyon ve otonom sürüş özelliklerinden faydalanması bekleniyor. Geçtiğimiz zamanlarda emisyon skandalından dolayı başı epey ağrıyan VW, kaybettiği müşterilerini tekrar kendisini çekmek için yol arıyor gibi görünüyor.