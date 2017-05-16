Fiyat performans ürünü VR gözlükleri ile adını duyuran VR Shinecon markasının yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü VR Shinecon 4.0 satışa sunuldu.

Sanal gerçeklik teknolojisi, video ve oyun formatlarında sürekli artan içerik ve uygun fiyatlara sunulan gözlükler sayesinde her geçen gün daha da çok popülerleşiyor. HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR gibi PC ve oyun konsollarına yönelik sanal gerçeklik gözlüklerinin yanı sıra mobil cihazlar için üretilen Google Cardboard, Samsung Gear VR, VR BOX, VR Shinecon gibi markalar daha uygun fiyatları ile ön plana çıkıyor.

Kendi kategorisinde, fiyat performans ürünleri ile ön plana çıkan VR Shinecon markasının en yeni sanal gerçeklik gözlüğü olan VR Shinecon 4.0, markanın önceki modeline göre birçok yenilik ve sanal gerçeklik algısını güçlendiren detaylar ile satışa sunuldu.

Shinecon’un yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü VR Shinecon 4.0’da önceki versiyonlara göre dikkat çeken ön önemli üç detay; geliştirilen mercek teknolojisi, dahili ses sistemi ve çok daha ergonomik olarak tasarlanan kafa bandı olarak ön plana çıkıyor.

Lens Kalitesi

Önceki versiyonlara göre çok daha geniş çap ve FOV değerine sahip olan küresel HD lensler; 42 mm çapında ve 90° - 110° FOV değerine sahip. Sanal gerçeklik gözlüklerinde önemli bir detay olan netlik meselesi, VR Shinecon 4.0’da her iki lens için de ayrı ayrı iki yönlü olarak konumlandırılan üç buton sayesinde çözüme kavuşturulmuş. Bu sayede ileri geri olarak birbirlerinden tamamen bağımsız hareket edebilen lensler, her durumda kusursuz bir odaklama imkanı sağlıyor.

Fonksiyonlar

VR Shinecon 4.0’da yenilik olarak dikkat çeken diğer bir detay ise gözlüğün alt tarafına yerleştirilen medya kontrol butonları ve dokunmatik ekran etkileşimi için fiziksel bir buton. İsteğe bağlı olarak çıkartılabilen kulaklıklar ise standart 3.5 mm jak ile telefona bağlanıyor. Medya butonları sayesinde ses açma kapama, bir sonraki videoya geçme, içeriği durdurma ya da yeniden oynatma gibi kontrolleri kolayca gerçekleştirebilirken, dokunmatik ekran butonu sayesinde VR uyumlu olan tüm içerikleri gözlüğü hiç çıkartmadan kolayca kontrol edebilirsiniz.

Konfor - Tasarım

Tasarım açısından ön plana çıkan ön önemli detay, kafa bandında kullanılan elastik tekstil malzemesinden vazgeçilmiş olması. VR Shinecon 4.0’ın kafa bandı tıpkı PlayStation VR’ınki gibi plastik materyalden üretilmiş. Kafa bandının arka kısmında, tam ortaya yerleştirilen ayar düğmesi sayesinde bandın kafanızı tam olarak sarmasını sağlayabilirsiniz.

3.5" - 6.0" ekran boyutu ve sanal gerçeklik algısını yaratan jiroskop sensörlerine sahip olan tüm telefonlar için uyumlu olan VR Shinecon 4.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü’nü satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz. Daha fazla detay için hemen aşağıdaki VR Shinecon 4.0 tanıtım videosuna göz atabilirsiniz. (Bahsi geçen jiroskop sensörü tüm iPhone’larda mevcutken, Android’li telefonlarda durum epey karışık. Telefonunuzda bu sensörün olup olmadığına emin değilseniz, VR Check isimli uygulama ile kolayca kontrol edebilirsiniz.)

VR Shinecon 4.0 İnceleme Videosu