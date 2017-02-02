Bir Postacıyla Maceraya Atıldığımız Oyun: Warlock's Tower

Warlock’s Tower isimli bu oyunda, adımlarınızı bir satranç oyunundaki kadar dikkatli atmanız gerekiyor. Zira oyunun oynanışı aynı bir satranç karşılaşmasını andırıyor.

Warlock’s Tower isimli bu oyunda her adımınızı düşünerek atmanız gerekiyor. Zira bu bir ölüm kalım meselesi. Oyun biz bir postacıyı kontrol ediyoruz. Ve kulesinin tepesinden etrafa ölüm ve keder saçan güçlü bir büyücü var. Bizim görevimiz de kuleye tırmanmak ve dünyanın barış bildirisini büyücüye teslim etmek.

Fakat sorun şu ki, postacımızın her üç adımını önceden belirlememiz gerekiyor. Daha doğrusu oyunda kare kare ilerleniyor ve karakterimiz her seferinde üç kare ilerleyebiliyor. Gideceğimiz kareyi önceden seçmemiz gerekiyor ve yolda ilerleken yönümüzü hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Tabii gideceğimiz kareyi seçerken etraftaki tehlikeleri de göz önünde bulundurarak çok dikkatli karar vermemiz gerekiyor. Aslında bunu bir satranç gibi nitelendirebilirsiniz.

Warlock’s Tower, şu anda iOS platformunda 3,99 dolarlık fiyata sahip. Bununla birlikte oyun, Steam’de de mevcut, yani bilgisayarda oynanabiliyor. Warlock’s Tower, Steam’de şu anda %10 indirimle 16,2 TL’ye satılıyor. Oyunun kısa süre içinde Android platformuna da gelmesi bekleniyor.