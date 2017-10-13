WD 40TB'lık Mikrodalga Sabit Sürücü Geliştiriyor

Firmanın yeni teknolojisi ile yüksek kapasitede veri depolayabilen diskler, daha düşük maliyetlerle üretilebilecek.

Western Digital, Toshiba’nın flash hafıza teknolojisini satın almak için ihaleyi kaybetmiş olabilir ama firma hala tereyağı kıvamındaki sabit sürücüleri üzerinde sıkı çalışmalar yürütüyor. Firmanın açıkladığına göre ‘Mikro dalga destekli manyetik kaydetme (MAMR)’ olarak adlandırılan yeni bir yöntemle 2025 yılına kadar 40TB’a kadar yüksek kapasitede disklerin kullanımı mümkün olacak. Araştırma bölümü başkan yardımcısı John Rydning bir açıklamasında “MAMR teknolojisinin ticarileştirilmesi ile birlikte daha yüksek kayıt kapasiteli ve aynı zamanda her bir terabyte başına daha düşük masraflı sürücü üretimine giden yolun taşları döşenmiş olacak” dedi.

Mikrodalgaların sabit sürücülerle ne işi olabilir diye merak ediyorsanız belirtelim: WD, ‘spin torque ossilcator’ olarak adlandırılan ve mikrodalga alan yayan yeni tip bir sürücü kafası geliştirdi. Böylece veriler, manyetik medya üzerine, geleneksel sürücülerin gerektirdiğinden daha düşük manyetik alanlarda yazılabiliyorlar. Bu da aynı alana daha fazla bit sığdırmayı mümkün hale getiriyor.

Firmanın düzenlediği teknik açıklamada “Bunun sonucu olarak Western Digital’in MAMR teknolojisi artık prime time için hazır durumda ve daha düşük maiyetli ve daha dayanıklı bir çözüm sunuyor” deniliyor. MAMR teknolojisi aynı zamanda her bir inç kare alan başına 4 Terabite kadar gerçek anlamda yoğunluk kazandırıyor. WD’nin mevcut kurumsal sürücülerinde olduğu gibi MAMR sürücüleri de dahili türbülansı azaltmak için hava yerine helyum kullanacak.

Peki firma ‘prime time’a ne kadar hazır? Western Digital, veri merkezleri için MAMR tabanlı sürücülerin 2019 yılından itibaren pazara sürülmeye başlanacağını söylüyor. 2025 yılı itibariyle de 40TB 3.5 inç diskler üretilmeye başlanacak. WD, ilk çıkacak MAMR sürücülerinin kapasitesiyle ilgili bilgi vermedi ama, son olarak HGST alt birimi (daha önce Hitachi idi) üzerinden piyasaya sürdüğü sürücüler 14TB kapasiteye sahip olduğuna göre, MAMR varyantları bunun da ötesinde olacaktır.

Mekanik sürücüler SSD’lerdeki hız ya da kullanışlılığa yaklaşamazlar ama gigabyte başına maliyet, SSD’lere oranla birkaç kat daha düşüktür. Bu durum, veri merkezleri ve bulut depolama firmaları için hayati önem taşıyor. Özellikle de veri canavarı yapay zeka yazılımlarının gün geçtikçe daha yaygın hale geldiklerini göz önünde bulunduracak olursak. MAMR sürücülerini, yerel medya depolama sürücüsü olarak yakın bir zamanda kullanmayı beklemeyin ama, yavaş yavaş piyasaya damlamaya başlayacaktır. Böylece gelecekte kullanılacak olan 8K HDR videolarınız için de yeterli alan sağlayabileceksiniz.