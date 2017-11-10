Webtekno, 2017 Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne 2 Dalda Aday Oldu!

2015 ve 2016 yıllarında ikişer ödüle layık görüldüğümüz Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin 2017 yılı oylamaları başladı. Webtekno, Yılın Tekno Haber Sitesi ve Yılın Youtube Kanalı kategorilerinde yeniden iki dalda adaylık elde etti.

Bu sene beşincisi düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri, Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü COMPEC'in, halk, jüri ve bilişim kulüplerinin oylarıyla belirlediği ülkemizin en kapsamlı medya yarışmalarından birisidir.

Her yıl farklı ketogorilerde içerik üreticileri, haber siteleri, ülkemizden çıkan mobil uygulama girişimleri, teknoloji markaları ve teknolojiyle arası haşır neşir olan çeşitli alanlardaki firmalar oylamaya açılır. Ödül töreninden yaklaşık bir ay önce başlatılan geniş kapsamlı oylamalar sonucunda ödüller sahiplerine dağıtılırlar.

Bu sene 24 Aralık’ta düzenlenecek olan 5. Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nde son iki yıldır olduğu gibi Yılın En İyi Youtube Kanalı ve Yılın En İyi Teknohaber Sitesi kategorilerinde ödüle aday gösterildik.

Oy kullanarak bizi desteklemek isteyen okuyucu ve izleyicilerimizin yapması gerekenler şöyle:

Şuradan Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin resmi internet sitesine gidin

Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin resmi internet sitesine gidin Facebook ya da Twitter profillerinizden biriyle giriş yaparak oy kullanmak istediğiniz bütün kategorilerde değerlendirmenizi yapın

Sayfanın en altında yer alan “Oyla” tuşuna tıklayarak oylarınızı gönderin.

Tamamlanacak oylama sürecinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek ödül töreninde ödüller sahiplerine kavuşacak.

Bu vesileyle geçtiğimiz iki yıl boyunca toplamda 4 ödül almamızı sağlayan siz değerli okuyucu ve izleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Oylarınızı bekliyor, teknolojiyi samimi ve içten bir şekilde sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız. Takipte kalın :)