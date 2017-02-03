Teknostore’da başlayan sanal gerçeklik fırsatı ile Webtekno Cardboard’u 14.90 TL yerine sadece 1TL’ye satın alabilirsiniz.

2017 yılı itibariyle sanal gerçeklik dünyası iyice entegre olmaya başladı. Özellikle HTC Vive, Oculus Rift ve PlayStation VR ile hareketlenen bu dünya, Google’ın Daydream adını verdiği yeni sanal gerçeklik sistemiyle ve Samsung’un Gear VR sayesinde cep telefonlarımızda da kullanılabilir hale geldi.

Aynı zamanda birçok firma artık telefonlarını sanal gerçeklik uyumlu olarak da sunmasıyla iyice hayatımıza girmeye başlamış olan VR dünyası için Teknostore oldukça güzel bir fırsat sunuyor. Sadece 1TL’ye bu sanal gerçeklik dünyasına adım atabilme fırsatı veren Teknostore, NFC etiketi alana Webtekno Cardboard’u sadece 1TL’ye veriyor!

Yani değeri 20TL olan NFC etiketini satın alırsanız, Webtekno Cardboard’a da 1TL vererek toplamda sadece 21TL gibi oldukça uygun bir fiyatla hem 6 adet NFC etiketi, hem de sanal gerçeklik dünyasına giriş yapabileceğiniz Webtekno logolu cardboarda sahip olacaksınız.

Yukarıda bulunan video ile NFC nedir? Ne işe yarar? gibi soruların cevabını bulabilir ve carboardun yanında aslında oldukça işinize yarayacak 6lı NFC etiketine sahip olacağınızı görebilirsiniz. Eğer siz de bu oldukça dikkat çekici kampanyadan faydalanmak istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden satın alabilirsiniz. Unutmayın, kampanya 10 Şubat’ta sona erecek!