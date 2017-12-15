4 yıldan beri farklı türlerde içerikler oluşturduğumuz, 2 milyona yaklaşan abone sayımızla herkesin beklentisine karşılık vermeye çalıştığımız Webtekno YouTube kanalının 4. yaşını kutluyoruz. Üstelik çok sağlam hediyelerle.

Henüz 4. yılını doldurmasına rağmen Webtekno YouTube kanalı, Türkiye’nin takipçi sayısı en yüksek teknoloji kanalı olmayı başardı. Bunda tabii ki bilgilendirici ve eğlenceli içerikler oluşturmamızın yanında bizleri sürekli desteklemiş olmanızın yeri çok büyük. Bu sebeple bizleri takip eden dostlarımıza 4. yaşımızı, beğeneceğinizi düşündüğümüz hediyeler vererek kutlamak istedik.

Düzenlediğimiz bir kampanya eşliğinde bizleri takip eden 15 takipçimize hediyeler vereceğiz. Bunun için sizlerden yapmanızı istediğimiz birkaç şey olacak.

Öncelikle hediyeleri almanızı sağlayacak Teknostore’un Instagram hesabını takip edip, şuradaki gönderinin altına bırakacağınız yorumda 5 arkadaşınızı etiketlemenizi isteyeceğiz. Çekiliş sonuçlarını ise 25.12.2017 Pazartesi günü Webtekno Instagram sayfası üzerinden açıklayacağız. Vereceğimiz hediyeler ise sırasıyla şöyle: