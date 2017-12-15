Henüz 4. yılını doldurmasına rağmen Webtekno YouTube kanalı, Türkiye’nin takipçi sayısı en yüksek teknoloji kanalı olmayı başardı. Bunda tabii ki bilgilendirici ve eğlenceli içerikler oluşturmamızın yanında bizleri sürekli desteklemiş olmanızın yeri çok büyük. Bu sebeple bizleri takip eden dostlarımıza 4. yaşımızı, beğeneceğinizi düşündüğümüz hediyeler vererek kutlamak istedik.
Düzenlediğimiz bir kampanya eşliğinde bizleri takip eden 15 takipçimize hediyeler vereceğiz. Bunun için sizlerden yapmanızı istediğimiz birkaç şey olacak.
Öncelikle hediyeleri almanızı sağlayacak Teknostore’un Instagram hesabını takip edip, şuradaki gönderinin altına bırakacağınız yorumda 5 arkadaşınızı etiketlemenizi isteyeceğiz. Çekiliş sonuçlarını ise 25.12.2017 Pazartesi günü Webtekno Instagram sayfası üzerinden açıklayacağız. Vereceğimiz hediyeler ise sırasıyla şöyle:
- 1 adet SJCAM SJ4000 WiFi Aksiyon Kamerası,
- 1 adet Eachine E012HW WiFi FPV Kameralı Mini Drone,
- 1 adet Veryfit ID101 Akıllı Bileklik,
- 1 adet Remax RB-S2 Magnet Sports Bluetooth Kulaklık,
- 1 adet Xiaomi Mi 2 10000 mAh Quick Charge 2.0 Slim Powerbank,
- 1 adet JUO 4'ü 1 Arada Telefon Lens Seti,
- 1 adet Xiaomi Mi Piston Air Kapsül Kulaklık,
- 2 adet Awei A610BL Kablosuz Bluetooth Kulaklık,
- 1 adet MicGeek Bluetooth Karaoke Mikrofon,
- 5 adet VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü