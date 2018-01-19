WhatsApp, Hindistan'da P2P Ödeme Özelliği Test Ediyor!

Geleceği bir süredir tartışılan WhatsApp P2P ödeme özelliği, bu yılın ilk çeyreğinde 200 milyon WhatsApp kullanıcısı olan Hindistan'da test edilmeye başlanacak.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Facebok’un Hindistan’da WhatsApp aracılığı ile P2P ödemelere izin vereceğine dair bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. FactorDaily tarafından ortaya çıkan bir rapora göre Facebook, çalışanları üzerinde WhatsApp ile P2P ödeme özelliğini test etmeye başladı ve şirket, Hindistan’daki kullanıcılarının %1’lik bir kesimine bu özelliği açarak testleri genişletmeyi planlıyor.

Bu gelişme, ticari işletmelerin WhatsApp’ın P2P ödeme özelliğinden faydalanan kullanıcılara mesaj gönderebileceği anlamına geliyor. Fakat şu an için WhatsApp’ta yalnızca P2P ödeme özelliği test ediliyor, ticari ödeme yapma araçları şu an için kullanılamaz durumda.

WhatsApp, muhtemelen şu anda sahip olduğu teknolojiyi geliştirmekten çok işlemler sırasında oluşan sorunlar için çözüm kanalları oluşturmakla uğraşıyor. Ayrıca bir de Hindistan’daki UPI tabanlı işlemlerin banka denetleyicileri tarafından izlenmesi gerektiği gerçeği bulunuyor. Bu durum, WhatsApp’ın uçtan-uca şifrelemesinin bozulması anlamına geliyor.

Facebook, WhatsApp’a P2P ödeme özelliği getirerek kullanıcılara faydalı bir özellik sunuyor olabilir. Fakat ülkede baş etmesi gereken çok ciddi rakipleri var. Bunların başında da vatandaşların banka hesapları arasında ücretsiz para transferi gerçekleştirmesini sağlayan ülkenin resmi P2P ödeme sistemi UPI bulunuyor. Ayrıca Google’ın dijital ödeme sistemi Google Tez de ülkede hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda.