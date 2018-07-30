Momo adı verilen bir sanal oyun, insanlara yabancı numaralar aracılığıyla ulaşan kişiler tarafından kontrol ediliyor. Bu oyun sırasında tehditler ve şantajlar hava uçuşuyor, şiddet içerikli görsellerle tacizler yapılıyor. Mesaj atan numaraların profil resimlerinde ise Momo isimli ürkütücü bir kadın suratı var.

Mavi Balina ve türevlerinden sonra internet ortamının özellikle çocuklarımız için çok güvenli bir yer olmadığını anladık. Pek çok masum genç ve çocuk, bu oyunlar yüzünden endişeye kapılıp intihar etti. Kurtulanların büyük bir kısmı ise psikolojik tedavi almak zorunda kaldı.

Sanal şiddet vakalarına şu an için farklı kıta ve ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan yeni bir tanesi daha eklendi. Momo isimli oyunun kullandığı tek platform ise mesajlaşma uygulaması WhatsApp. Uygulamanın kullanıcılarına yabancı numaralar tarafından mesajlar gönderilerek oynanan bu oyun, önce Latin Amerika’da ortaya çıktı.

BBC’ye göre Meksika polisi konuyu şöyle aktarıyor:

"Momo, Facebook’ta bir sosyal medya grubu olarak faaliyet göstermeye başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okudular. Birçok kullanıcı, Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

Oyun şu anda Latin Amerika sınırlarını aştı; ABD, Fransa ve Nepal’de çeşitli şikayetler duyulmaya başlandı. İspanya’da polis bu oyuna karşı uyarıda bulunarak vatandaşlara görmezden gelme çağrısında bulundu.

Reddit üzerinde Momo oyunu için hesapların profil resminde bulunan ürkütücü kadının kim olduğuna ilişkin tartışmalar dönüyor. Elde edilen bilgilere göre söz konusu fotoğraftaki rahatsız edici görünüme sahip kadın, Japonya’daki Vanilla müzesinde yer alan bir sergide bulunan “Kuş Kadın” isimli heykelin ta kendisi.

Söz konusu yapılanmanın bu heykelin görüntüsünü internet üzerinde bulup kırparak kullanıyor:

Momo oyununa maruz kalanlar hangi tehlikelerle yüzleşiyor?

BBC’ye göre Meksika polisinin siber suçlarla mücadele birimi, tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikeleri yanında 5 farklı başlık sıraladı:

Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Son olarak dehşet verici bir iddiaya göre Momo, çocukları da sürece dahil etmek için popüler bilgisayar ve akıllı telefon oyunu Minecraft üzerinden de yayılmaya başladı.

Her ihtimale karşı çocuklarımızın ellerine bir telefon ya da tablet verip onları bir köşede unutmamak gerekiyor. Bazı durumlarda internet, sokaklardan daha güvensiz bir hale gelebiliyor. Bu nedenle biz de aileleri, çocukları ve gençler korumak konusunda sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz.