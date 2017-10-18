WhatsApp'a 'Gerçek Zamanlı Konum Paylaşma' Özelliği Geliyor

WhatsApp, dün blogunda yaptığı açıklama ile mevcut konum paylaşma özelliği üzerinde çalıştıklarını ve birkaç hafta içinde kullanıcılara yeni özelliği yayınlayacaklarını bildirdi.

Canlı konum paylaşma özelliği günden güne popülerleşen ve kullanıcılar tarafından sevilen bir özellik. Mart ayında Google Haritalar’ın canlı konum paylaşımı özelliğini getirmesinden Facebook Messenger ve Snapchat de aynı özelliği kullanıcılarına sundu. Geçtiğimiz günlerde ise bir başka popüler mesajlaşma uygulaması olan Telegram, canlı konum paylaşım özelliğini hem grup hem de bireysel sohbetler için getirdiğini duyurmuştu.

WhatsApp’ın dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olduğunu ve Messenger gibi Facebook’a ait olduğunu düşünürsek, neden canlı konum paylaşma özelliği WhatsApp’a da gelmesin ki? Facebook da öyle düşünmüş olacak ki WhatsApp, blogunda önümüzdeki haftalarda hem grup hem de bireysel sohbetlerde 'mevcut konum paylaşma' özelliğinin olacağını duyurdu.

Mevcut konum paylaşma özelliğini kullanmak için gönderme seçeneklerine tıkladığımızda konum seçeneğinin altında mevcut konum seçeneği bulunacak. Bu seçeneğe tıkladığımızda süreyi belirleyerek konumumuzu canlı olarak paylaşabileceğiz. Eğer bir grup sohbetinde paylaşırsanız, konumunu paylaşan herkes tek bir harita üzerinde görünecek.

Mevcut konum paylaşma özelliği henüz geliştirme aşamasında. Bu nedenle özelliği test edebileceğimiz bir APK dosyası bulamadık. Fakat çok yakında hem iOS hem Android cihazlarda bu faydalı özelliği kullanabileceğimizi biliyoruz.