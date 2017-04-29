Wikipedia Ülkemizde Neden Erişime Kapatıldı?

Wikipedia'nın Türkiye'de erişime engellenmesinin ardındaki sebep ne?

Son dönemlerde ülkemizde sıkça rastladığımız erişim engellerine bu sabah bir yenisiydi uyandık ve bu yeni erişim engelli, ülke genelinde ciddi ses getirdi. Çünkü bu kez erişime kapanan site, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia içindi. Üstelik gelen erişim engeli sitenin sadece Türkçe kısmını değil, diğer bütün dillerin bulunduğu kısmı da kapsamakta.

Konunun sebebi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden Wikipedia sorgulandığında, siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığı görülmekte ve yapılan açıklama şu şekilde:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."

Dediğimiz gibi BTK'nın bu kararı neden aldığı yönünde henüz herhangi resmi bir açıklama mevcut değil. Fakat NTV'nin verdiği bigilere göre, Wikipedia'nın Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlara yer verdiği ve yapılan uyarılar dikkate alınmayıp gerekli düzenlemeler yapılmadığı için Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesi ile böyle bir yola başvurulmuş olduğu, bu sebeple de erişim engeli kararı alındığı belirtilmekte.

Benze konularla ilgili olarak son dönemde çeşitli sosyal medya şirketleri ve internet siteleriyle temaslarını yoğunlaştırırken Türk kurumları, söz konusu yerlerden şu adımları atmalarını talep etmekte:

Türkiye'de temsilcilik açılması,

Uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi,

Mahkeme kararlarının uygulanması,

Türkiye'ye yapılan karartma ve operasyonların bir parçası olmamaları.

Şu an e-Devlet üzerinden Wikipedia için arama yaptığınızda “Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır” ifadesi yer alıyor ancak Wikipedia'ya hala erişim sağlanamamakta.