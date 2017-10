Windows 10 Akıllı Ev Sistemlerinin Kontrol Merkezi Olacak

Microsoft uzun zamandır akıllı ev sistemlerine bir kontrol merkezi yapmak için yeni yollar arıyordu. Bunun ilk adımı ise Wİndows 10'lu bilgisayarlara eklenen bir yazılım oldu.

Akıllı ev sistemleri şu aralar teknoloji devlerinin oldukça büyük paralar yatırdığı bir mecra. Google, Apple ve Amazon gibi Microsoft'unda akıllı ev sistemlerine Wink, Insteon, Nest, SmartThings,ve Hue gibi cihazlarla yatırım yaptığını biliyorduk. Ancak tüm akıllı ev sistemlerine, Microsoft bir süredir bir ana kontrol merkezi yapma niyetindeydi. Ancak bunun bir cihaz aracılığıyla mı yoksa mobil bir teknolojiyle mi yapılacağı bilinmiyordu.

Bu anlamda ilk adımda imdada Windows 10 PC'lerin içerisinde bulunan sesli asistan Cortana yetişti. Windows'un "connected home" adını verdiği bu özellik aracılığıyla, aynı ağa bağlanmış olduğunuz Microsoft'un ürettiği akıllı ev cihazlarını Cortana aracılığıyla tek bir merkezden kullanabileceksiniz. Bu özellik aracılığıyla hangi cihazları, hangi komutlar aracılığıyla kontrol etmenizi sağlayacak bu arayüz ile birlikte, Windows 10'lu bilgisayarlar artık akıllı ev sistemlerinin olmazsa olmaz bir parçası olacak gibi görünüyor.

Yine de Apple ve Google'ın şu an bu tip işlev gören arayüzleri mobille uyumlu ve şu an akıllı ev sistemlerinin en büyük avantajı her an cebinizden düşürmediğiniz mobil teknolojilerle birlikte çalışması. Bu yüzden oldukça sabit bir teknolojinin altyapısına şu an için böyle bir merkez kurmak ne kadar mantıklı bilmiyoruz. Yine de ileride gelecek bir güncellemeyle birlikte her Wİndows bilgisayara gelecek olan özellik, kullanıcıların gösterdiği talebe göre kullanılıp kullanılmadığı belli olacak. Siz ne düşünüyorsunuz?