Microsoft, Computex’te uzun süreden beri merak edilen Windows 10 ARM'yi çalıştıracak cihazın ortaklarını açıkladı. Buna göre HP, Lenovo ve ASUS üretici firmalar olacaklar.

Microsoft geçtiğimiz günlerde başlayan ve hala devam eden kült bilgisayar fuarı Computex’te uzun süreden beri merak edilen bir bilgiyi açıkladı. Buna göre; 2016’da duyurulan Windows 10 ARM versiyonunu çalıştıracak bilgisayarları HP, Lenovo ve ASUS firmaları üretecek.

Microsoft, Windows’un yavaş yavaş farklı mobil platformlarda çalışan versiyonlarını geliştiriyor. Windows 10 ARM bunlardan biri. ARM yongalarına Windows’un tam sürümünü getirme politikası güden Microsoft, piyasanın en önemli cihaz üreticileri ile ortaklık yapmış durumda. İçinde Snapdragon 835 yongası da bulunacak makineler, diğer cihazlara oranla yarı yarıya daha iyi pil ömrüne ve yaklaşık 5 kat daha uzun bir bekleme süresi sunacaklar.

Yeni bilgisayarların belki de bu yılın son birkaç ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu gelişmenin ise Windows’un mobil dünyada önünü açacağı öngörülüyor. Surface Phone gibi yeni nesil teknolojilerin, Microsoft’un bu politikası ile önünün açılma ihtimali var. Fiyatlar konusunda henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

