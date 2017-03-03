Windows 10 ve Mobil Hotspot kavramları birbirlerine yabancı değil. Ancak artık karmaşık kodlar veya sorunlu uygulamalar kullanmadan, cihazınızı Mobil Hotspot'a dönüştürebilirsiniz.

Windows 10'da işletim sistemi kullanıyorsanız, bilgisayarınızı ek bir yazılım veya gelişmiş komut satırları olmadan kablosuz bir ağ noktasına çevirmeniz artık mümkün.

Bildiğiniz gibi bu özellik "mobil hotspot" olarak adlandırılır ve birçok durumda kullanışlı olabilir. Eğer bilgisayarınız sınırsız internetle donatıldıysa ve ortamda internete acil ihtiyaç duyan arkadaşlarınız varsa, bu özellik hayat kurtarabilir.

Wi-Fi hotspot, Windows 10 için yeni bir kavram sayılmaz, bu özellik birkaç yıldır kullanılabiliyor. Ancak yazımızın başında da belirttiğimiz üzere Ağ'ı yapılandırmak için komut satırı ya da üçüncü parti bir yazılım kullanmak zorundasınız. Oysaki şimdi Ayarlar sekmesinden her şeyi çözebiliyorsunuz ve büyük bir hızla istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenler sırasıyla şöyle: