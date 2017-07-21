Windows 10, Eski Bilgisayarları Kullanılmaz Hale Getiriyor!

Microsoft'un yaptığı açıklamada Atom işlemci yongasına sahip bilgisayarların Windows'un yeni sürümü olan Windows 10 Creators Update güncellemesini almayacağını duyurdu.

Microsoft, henüz Windows 8 döneminde piyasaya sürülen Intel Atom Clover Trail yonga seti taşıyan cihazlara artık güncelleme gelmeyeceğini duyurdu. Oysa ki bu cihazlar güncel kalabilsinler diye ücretsiz Windows 10 güncellemesi göndermişlerdi. İntel Atom Clover Trail yonga seti kullanan kullanıcılar, Windows 10 Creators Update'i yüklemeye çalışırken hoş olmayan bir mesaj ile karşılaştılar. Mesajda yüklemeye devam etmemeleri gerektiği ve Windows 10’un artık bu PC’de desteklenmediği belirtiliyordu.

Microsoft’un konu hakkındaki açıklaması ise malesef biraz üzücü. Microsoft, bu yonga setine bağlı bilgisayarların, yeni güncelleme ile donanım yetersizliği yaşayacağı ve yetersiz performans göstereceği nedeniyle artık güncelleme almamasının doğru olduğunu söylüyor.

İşin rakip kısmına bakacak olursak sadece küçük bir detay var. Windows 8 ve Atom yonga seti, 2012’nin sonlarına doğru çıkmıştı. Şimdi ise bu bilgisayarlar güncelliğini kaybetti ve kısa bir zaman içinde belki de kullanılamaz hale gelecek. Fakat Microsoft’un ezeli rakibi Apple cephesine baktığımızda, son sürüm olan High Sierra, 2009 sonrası tüm cihazlar için kullanılabilir durumda.