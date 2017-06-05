Teknoloji devinin her yıl düzenlediği dünya çapındaki geliştiriciler konferansına özel olarak tasarlanan duvar kağıtları, iPhone, iPad ve bilgisayarlara uyumlu olarak yayımlandı.

WWDC 2017, Apple’ın dünya çapındaki geliştiricileri ağırladığı ve yeni ürünlerini tanıttığı bir etkinlik olacak. Son üç yıldır sadece yazılımsal yeniliklerin duyurulduğu etkinlikte bu sene birkaç donanımın tanıtılması bekleniyor.

Etkinlikte ayrıca yeni iOS, macOS, tvOS ve watchOS platformlarına dair duyurular da yapılacak. Apple’ın 2017 sonu ve 2018 ortalarına kadar neler gerçekleştirceğine ilişkin en net yol haritasını da bu etkinlik kapsamında göreceğiz.

WWDC 2017 Duvar Kağıdı Koleksiyonu:



iPhone için: Siyah / Beyaz



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone / iPad / Masaüstü



iPhone / iPad / Masaüstü