Xbox One X, PUBG İle Birlikte Satılacak!

Microsoft, 17-31 Aralık 2017 tarihleri arasında belirlenen bölgelerde, Xbox One X ile birlikte son dönemlerde gündemden düşmeyen Playerunknown's Battlegrounds'ın verileceğini açıkladı.

Microsoft, biricik konsolu Xbox'ın Amerika pazarında popüler olsa da, uluslararası pazarda Playstation kadar popüler olamadığının farkında. Bu yüzden de bulabildiği her fırsatta Xbox'ı popüler hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Son dönemlerde de Bluehole ile anlaşarak son dönemlerin en popüler oyunlarından Playerunknown's Battlegrounds'ı Xbox One için Playstation'dan önce konsoluna getirmeyi başarmıştı.

Şimdi ise konsol satışlarını muhtemelen aşırı seviyede arttıracak bir kampanyanın peşindeler. Microsoft, 17 Aralık-31 Aralık 2017 tarihleri arasında belirlenen bölgelerde satılan Xbox One X'lerin içerisinde PUBG'nin bir kopyasının olacağını açıkladı. Ancak sanıyoruz ki bu "bundle" denilen paketler gibi fiziksel bir kopyayla satılan bir konsol paketi olmayacak. Muhtemelen oyun konsolun içerisinde yüklü gelecek veya konsolu satın alan kişilere bir şekilde bir kodla oyun dijital indirilebilir halde sunulacak.

"Resmi kampanya görselinde fiziksel kopya dağıtılacakmış gibi gözükse de dijital kopyanın dağıtılması daha mantıklı değil mi sizce de?"

Ancak 17 Aralık tarihine kadar, Microsoft belirlenen bölgelerin hangileri olduğunu şimdilik açıklamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kampanya kesin yapılacak olsa da (Sonuçta Microsoft'un ana vatanı), Avrupa, Asya ve diğer bölgeler için şimdilik kesin bir bilgi yok. Ancak Microsoft bu kampanyayı özellikle de Avrupa ve Asya pazarında yaparsa, en az satın alındığı bölgelere kendi konsolunun kesinlikle adını duyurur. Siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde bu kampanya yapılsa Xbox One X alır mıydınız?