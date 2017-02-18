Xiaomi, Çin Pazarında Apple'ı Geçti!

Çin pazarında Xiaomi, Apple'dan daha büyük bir paya sahip.

Çin menşeili teknoloji devi Xiaomi, dünya devi Apple'ı geride bıraktı. Çin pazarında yapılan araştırma sonucu, 2015'te dördüncü sırada yer bulan Apple, 2016 sonuçlarında 5. sıraya gerilemiş durumda.

Tabii ki bu durumda Çin hükümetinin desteklediği politikanın sonucu büyük. Bildiğiniz gibi Çin hükümeti, Çin menşeili telefonları daha uygun olanaklarla sunulması ve daha güçlü olmaları konusunda Çin teknoloji firmaarına destek verirken, yurtdışı firmalarına da bazı yaptırımlar uygulayabiliyor. O yüzden pek de haklı bir rekabet olduğu söylenemez, beklenmedik bir sonuç değil.

Sayılarla ifade edecek olursak, 2016'da Huawei 76.2 milyon satış yapmış. Firmayı, rakibi Oppo 73,2 milyon ile takip ediyor. Bir başka popüler telefon üreticisi Vivo ise 63,2 milyon ile üçüncü sırada. Apple, 2015'e göre &18,2 gerileyerek 43,8 milyon ünite satmış. Huawei, başarısını istikrarlı bir şekilde artırıyor. Apple, Samsung, Xiaomi gibi firmalar Çin'deki stratejilerini oturtmaya çalışırken, Huawei bu zamanı fırsata çevirip öne geçmeyi başardı.

Apple eğer iPhone 8 ile bir başarı yakalayabilirse, marketteki değerleri biraz daha yükseltebilecek gibi görünüyor. Bu sayılara rağmen Çin ve Hng Kong'un Apple'ın en iyi 10 pazarı içinde olduğunu da söylemeden geçmeyelim.